В черном-черном городе. Посмотрите, как Красноярск окутала пелена

Posted 15 декабря, 09:18
Published 15 декабря, 09:18
Modified 15 декабря, 10:32
Updated 15 декабря, 10:32
Жители публикуют в телеграм-каналах видео пелены над городом.
Вот, например, фото, сделанное в 14:52.
А вот фото с Караульной горы в Покровке. Жители жалуются на запах гари.
Проследить за ситуацией в разных частях города можно и с помощью уличных камер. Вот виды на Лесников, Предмостную площадь, Взлетку, Семафорную.
Датчики активистов-экологов проекта Nebo.live показывают загрязнение по городу. Некоторые участки обозначены красным цветом и один черным — в районе Светлогорской.
На карте проекта указано, что при длительном воздействии воздуха с черной отметкой длительность жизни можно сократиться на 18,6 года.
Сайт от минэкологии Красноярского края не фиксирует такие загрязнения.
В соцсетях пользователи возмущаются и жалуются на загрязнение.
«Онкология видна невооружённым глазом».
«Первомайский. Света белого не видать».
«Если взглянуть на город, находясь в микрорайоне Солнечном, то картина смога будет намного ужаснее».
«В Дрокино вообще непонятно как живут. Там одежда за 5 минут пропитывается угольной гарью».