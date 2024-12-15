prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 декабря, 09:18

Published 15 декабря, 09:18

Modified 15 декабря, 10:32

Updated 15 декабря, 10:32

В черном-черном городе. Посмотрите, как Красноярск окутала пелена

В черном-черном городе. Посмотрите, как Красноярск окутала пелена

15 декабря 2024, 09:18
Фото: t.me/borus_people.
В Красноярске опять загрязнен воздух.

Жители публикуют в телеграм-каналах видео пелены над городом.

Вот, например, фото, сделанное в 14:52.

Фото: t.me/borus_people

А вот фото с Караульной горы в Покровке. Жители жалуются на запах гари.

Фото: t.me/krskkoroche

Проследить за ситуацией в разных частях города можно и с помощью уличных камер. Вот виды на Лесников, Предмостную площадь, Взлетку, Семафорную.

ЛесниковЛесников
Предмостная площадьПредмостная площадь
АвиагородокАвиагородок
ВзлеткаВзлетка
Семафорная — КоролеваСемафорная — Королева
Енисейский трактЕнисейский тракт
Лесников. Фото: 24oko.ru/city

Датчики активистов-экологов проекта Nebo.live показывают загрязнение по городу. Некоторые участки обозначены красным цветом и один черным — в районе Светлогорской.

На карте проекта указано, что при длительном воздействии воздуха с черной отметкой длительность жизни можно сократиться на 18,6 года.

Фото: nebo.live/ru/krs

Сайт от минэкологии Красноярского края не фиксирует такие загрязнения.

Фото: krasecology.ru

В соцсетях пользователи возмущаются и жалуются на загрязнение.

«Онкология видна невооружённым глазом».

«Первомайский. Света белого не видать».

«Если взглянуть на город, находясь в микрорайоне Солнечном, то картина смога будет намного ужаснее».

«В Дрокино вообще непонятно как живут. Там одежда за 5 минут пропитывается угольной гарью».

#Город#Люди#Общество#Экология#Воздух#НМУ#Черное небо#Режим НМУ
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика