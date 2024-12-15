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Posted 15 декабря, 06:50

Published 15 декабря, 06:50

Modified 15 декабря, 06:54

Updated 15 декабря, 06:54

В Красноярск приехал поезд Деда Мороза. Посмотрите!

В Красноярск приехал поезд Деда Мороза. Посмотрите!

15 декабря 2024, 06:50
Фото: КрасЖД.
В Красноярск приехал поезд Деда Мороза.

Это проект РЖД, который запустили в 2021 году. Паровоз, украшенный гирляндами, отправился в путешествие по России с 19 ноября. В нем есть 20 вагонов, в том числе «приемная Деда Мороза», вагон для квестов и игр, кукольный театр, вагон-лавка, вагон-буфет, вагон-ресторан и другое.

Поезд пройдет через 60 городов. Путешествие продлится 54 дня.

Около 10:00 15 декабря поезд приехал на железнодорожный вокзал Красноярска.

Видео: КрасЖД.

На перроне для всех желающих устроили представление с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими героями.

На вокзале собралось много красноярцев. Одна из них рассказала «ПМ», что вокруг небольшой сцены была толпа людей, поэтому увидеть представление можно было только в первом ряду. По данным КрасЖД, на мероприятие пришли около пяти тысяч человек.

Праздник продлится до 16:00.

Фото: prmira.ru

Отдельно для тех, кто покупал билеты, должны были устроить чаепитие, кукольный спектакль и общение с Дедом Морозом.

Затем поезд поедет в Абакан.

  • Новогодние каникулы продлятся 11 дней. Календарь зимних и других праздников можно посмотреть здесь.
  • А здесь мы опубликовали программу праздничных мероприятий на Новый год в Красноярске. Главная елка города откроется, например, 27 декабря на острове Татышев.
  • Если у вас еще нет новогоднего настроения, то есть способы, как это исправить. Можно посетить места, которые празднично украшены.
  • Еще начала работать резиденция Деда Мороза на острове Татышев. Мы опубликовали расписание и правила.
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