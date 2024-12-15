В Красноярск приехал поезд Деда Мороза. Посмотрите!

Это проект РЖД, который запустили в 2021 году. Паровоз, украшенный гирляндами, отправился в путешествие по России с 19 ноября. В нем есть 20 вагонов, в том числе «приемная Деда Мороза», вагон для квестов и игр, кукольный театр, вагон-лавка, вагон-буфет, вагон-ресторан и другое.