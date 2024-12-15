В Красноярск приехал поезд Деда Мороза. Посмотрите!

Posted 15 декабря, 06:50
Published 15 декабря, 06:50
Modified 15 декабря, 06:54
Updated 15 декабря, 06:54
Это проект РЖД, который запустили в 2021 году. Паровоз, украшенный гирляндами, отправился в путешествие по России с 19 ноября. В нем есть 20 вагонов, в том числе «приемная Деда Мороза», вагон для квестов и игр, кукольный театр, вагон-лавка, вагон-буфет, вагон-ресторан и другое.
Поезд пройдет через 60 городов. Путешествие продлится 54 дня.
Около 10:00 15 декабря поезд приехал на железнодорожный вокзал Красноярска.
На перроне для всех желающих устроили представление с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими героями.
На вокзале собралось много красноярцев. Одна из них рассказала «ПМ», что вокруг небольшой сцены была толпа людей, поэтому увидеть представление можно было только в первом ряду. По данным КрасЖД, на мероприятие пришли около пяти тысяч человек.
Праздник продлится до 16:00.
Отдельно для тех, кто покупал билеты, должны были устроить чаепитие, кукольный спектакль и общение с Дедом Морозом.
Затем поезд поедет в Абакан.