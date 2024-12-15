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Posted 15 декабря, 12:40

Published 15 декабря, 12:40

Modified 15 декабря, 12:45

Updated 15 декабря, 12:45

В Красноярске сутки назад пропал мальчик

В Красноярске сутки назад пропал мальчик

15 декабря 2024, 12:40
Фото: t.me/mvd_24.
В Красноярске ищут 12-летнего мальчика, которого нет уже сутки.

Родные ребенка обратились в полицию и рассказали, что 14 декабря тот ушел из дома на улице Водянникова в Центральном районе и до сих пор не вернулся.

Известно, что мальчик уже уходил из дома без разрешения взрослых, но в полицию они об этом не сообщали. На поиски привлекли наружные наряды полиции.

Полицейские просят всех, кому известно, где находится школьник, позвонить по телефонам 8 (391) 2-490-512, 102 или 112.

Приметы мальчика: рост 152 сантиметра, худощавое телосложение, темные волосы, короткая стрижка, карие глаза. Был одет в длинную темно-синюю куртку с капюшоном, синие спортивные штаны, обувь на липучке, черную шапку, темный шарф, может натянуть его на лицо.

#Люди#Общество#Полиция#Розыск#Поиски#Мальчик#Ребенок
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