В Красноярске сутки назад пропал мальчик

Posted 15 декабря, 12:40
Published 15 декабря, 12:40
Modified 15 декабря, 12:45
Updated 15 декабря, 12:45
Родные ребенка обратились в полицию и рассказали, что 14 декабря тот ушел из дома на улице Водянникова в Центральном районе и до сих пор не вернулся.
Известно, что мальчик уже уходил из дома без разрешения взрослых, но в полицию они об этом не сообщали. На поиски привлекли наружные наряды полиции.
Полицейские просят всех, кому известно, где находится школьник, позвонить по телефонам 8 (391) 2-490-512, 102 или 112.
Приметы мальчика: рост 152 сантиметра, худощавое телосложение, темные волосы, короткая стрижка, карие глаза. Был одет в длинную темно-синюю куртку с капюшоном, синие спортивные штаны, обувь на липучке, черную шапку, темный шарф, может натянуть его на лицо.