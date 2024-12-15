Зачем красноярцы ходят на корпоративы? И что лучше — премия или праздник?

Posted 15 декабря, 02:57
Published 15 декабря, 02:57
Modified 15 декабря, 03:27
Updated 15 декабря, 03:27
Такой опрос провел сервис hh.ru.
Больше половины (57%) опрошенных работников сказали, что стараются посещать новогодние корпоративы. 30% из них никогда не пропускают праздник и ходят праздновать каждый год. 13% ответили, что ходят на корпоративы, но добавили, что это решение зависит от работодателя, еще 13% празднуют, если с коллегами сложились хорошие отношения. 19% идут, если есть настроение.
21% по разным причинам отказались от посещения корпоратива. 8% из них заявили, что не любят отмечать праздники с коллегами, 9% всегда пропускают все корпоративы, у 4% сейчас нет праздничного настроения.
Судя по опросу, больше других хотят повеселиться на корпоративе топ-менеджеры (44%), юристы и бухгалтеры (по 41%), работники сферы искусства и масс-медиа (40%). Меньше всего хотят появляться на празднике те, кто заняты в сфере транспорта и логистики (38% отрицательных ответов), рабочий персонал (36%), производственники (35%), представители служб безопасности и строители (по 34%).
Для большинства тех, кто решил отмечать корпоративный Новый год, это важное событие. 53% смотрят на это как на возможность подружиться с другими сотрудниками, 43% планируют просто отдохнуть вместе с коллегами, с которыми у них хорошие отношения.
35% воспринимают это как возможность проникнуться корпоративным духом компании, 15% — как способ отвлечься от работы. По 13% собираются просто отдохнуть за счёт работодателя, показать себя в командных активностях или «выгулять наряд».
При этом сразу 70% опрошенных жителей Сибири, в том числе Красноярского края, заявили, что выбрали бы премию вместо корпоратива, если бы была такая возможность.
Каждый четвертый (24%) ответил, что, возможно, выбрал бы премию, но это зависит от её размера. Тех, кто отказался бы от денег и все равно пошел на корпоратив, всего 2%, а в целом по стране такой ответ дали 4% опрошенных. Оставшиеся 3% не смогли дать однозначный ответ.
Чаще других за премию голосуют маркетологи и пиарщики, строители (по 78%), работники науки и образования (75%), ИТ-специалисты (74%).