Зачем красноярцы ходят на корпоративы? И что лучше — премия или праздник?

Каждый четвертый (24%) ответил, что, возможно, выбрал бы премию, но это зависит от её размера. Тех, кто отказался бы от денег и все равно пошел на корпоратив, всего 2%, а в целом по стране такой ответ дали 4% опрошенных. Оставшиеся 3% не смогли дать однозначный ответ.