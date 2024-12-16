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Posted 16 декабря, 07:17

Published 16 декабря, 07:17

Modified 16 декабря, 07:19

Updated 16 декабря, 07:19

Богучанская ГЭС получит грант РусГидро на создание «Молодежной резиденции» в Кодинске

Богучанская ГЭС получит грант РусГидро на создание «Молодежной резиденции» в Кодинске

16 декабря 2024, 07:17
Фото: Богучанская ГЭС.
Проект «Молодежная резиденция», инициированный сотрудниками Богучанской ГЭС, одержал победу в конкурсе корпоративных волонтерских проектов группы РусГидро и получит грант на реализацию.

Основная задача проекта — обновление Молодежного центра в Кодинске, превращение его в современное и комфортное пространство, привлекательное для жителей города.

В конкурсе, направленном на развитие корпоративного волонтерства и популяризацию социальных инициатив в таких областях, как образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, благоустройство, помощь детям и забота о животных, участвовали сотрудники РусГидро со всей страны. Из двух заявок, представленных БоГЭС, экспертное жюри выбрало проект «Молодежная резиденция».

Обновленный Молодежный центр станет главной площадкой для проведения мероприятий досугового, образовательного и соревновательного характера, рассчитанных на около 4,5 тысяч молодых жителей Кежемского района в возрасте от 14 до 35 лет. Созданное пространство откроет новые перспективы для вовлечения молодежи в волонтерскую, творческую, патриотическую и культурную деятельность. Старт проекта запланирован на первую половину 2025 года.

Богучанская ГЭС не впервые добивается успеха в конкурсе корпоративных проектов. Ранее ее сотрудники реализовали такие проекты, как «Молодежный ЭкоДозор», «Отдыхаем всем двором» и «Яркие краски», которые внесли значительный вклад в развитие Кежемского района.

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