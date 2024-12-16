Богучанская ГЭС получит грант РусГидро на создание «Молодежной резиденции» в Кодинске

Обновленный Молодежный центр станет главной площадкой для проведения мероприятий досугового, образовательного и соревновательного характера, рассчитанных на около 4,5 тысяч молодых жителей Кежемского района в возрасте от 14 до 35 лет. Созданное пространство откроет новые перспективы для вовлечения молодежи в волонтерскую, творческую, патриотическую и культурную деятельность. Старт проекта запланирован на первую половину 2025 года.