«Была раздражена»: в Красноярске воспитательница детдома ударила ребенка по голове

Posted 16 декабря, 04:03
Published 16 декабря, 04:03
Modified 16 декабря, 04:03
Updated 16 декабря, 04:03
Запись инцидента опубликовало ТВК. На кадрах видно, как женщина грубо хватает детей на улице. В какой-то момент она ударила одного из них по голове. По словам автора ролика, с детьми грубо обращается воспитательница детского дома №1.
«Проспект Мира» попросил руководство учреждения прокомментировать ситуацию. Заместитель директора детского дома №1 Юлия Корнюшина отказалась комментировать произошедшее.
«Вам нужно обратиться в краевое министерство образования. Знаю, что ведется следствие».
В министерстве нам пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.
Корреспонденту «ПМ» в СК рассказали, что 15 декабря воспитательницу детского дома задержали и допросили.
Задержанной оказалась 40-летняя женщина. Во время допроса свои действия она объяснила тем, что была просто раздражена.
«Сегодня следователь работает в учреждении и будет допрашивать всех сотрудников. Также будут работать с воспитанниками детского дома.
Следователям необходимо выяснить, это был единичный случай или такое обращение с детьми носило систематический характер».
Возбуждены уголовные дела неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (статья 156 УК РФ) и об истязании (статья 117 УК РФ).