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Posted 16 декабря, 04:03

Published 16 декабря, 04:03

Modified 16 декабря, 04:03

Updated 16 декабря, 04:03

«Была раздражена»: в Красноярске воспитательница детдома ударила ребенка по голове

«Была раздражена»: в Красноярске воспитательница детдома ударила ребенка по голове

16 декабря 2024, 04:03
Фото: t.me/tvknew.
В Красноярске воспитательница детского дома грубо обращалась с детьми на прогулке и даже ударила одного из них. Возбуждено два уголовных дела.

Запись инцидента опубликовало ТВК. На кадрах видно, как женщина грубо хватает детей на улице. В какой-то момент она ударила одного из них по голове. По словам автора ролика, с детьми грубо обращается воспитательница детского дома №1.

Видео: t.me/tvknew.

«Проспект Мира» попросил руководство учреждения прокомментировать ситуацию. Заместитель директора детского дома №1 Юлия Корнюшина отказалась комментировать произошедшее.

«Вам нужно обратиться в краевое министерство образования. Знаю, что ведется следствие».

В министерстве нам пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

Корреспонденту «ПМ» в СК рассказали, что 15 декабря воспитательницу детского дома задержали и допросили.

Задержанной оказалась 40-летняя женщина. Во время допроса свои действия она объяснила тем, что была просто раздражена.

«Сегодня следователь работает в учреждении и будет допрашивать всех сотрудников. Также будут работать с воспитанниками детского дома.
Следователям необходимо выяснить, это был единичный случай или такое обращение с детьми носило систематический характер».

Возбуждены уголовные дела неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (статья 156 УК РФ) и об истязании (статья 117 УК РФ).

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