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Posted 16 декабря, 08:38

Published 16 декабря, 08:38

Modified 16 декабря, 08:47

Updated 16 декабря, 08:47

Красноярцам рассказали, как правильно выбрать гирлянду

Красноярцам рассказали, как правильно выбрать гирлянду

16 декабря 2024, 08:38
Фото: 1MI.
В краевом Роспотребнадзоре дали несколько советов, которые помогут выбрать качественную гирлянду на Новый год.

В первую очередь специалисты рекомендуют не приобретать гирлянды у уличных продавцов. Купить украшение можно в магазинах, где есть полная информация о продавце.

Маркировка должна быть понятной и написана на русском языке. На упаковке или в документах должны быть указаны правила и условия использования, а также информация о производителе.

В Роспотребнадзоре советуют попросить у продавца документы, подтверждающие безопасность товара.

После распаковки осмотрите гирлянду. Изоляция проводов должна быть целой, а световые элементы гирлянды прочно прикреплены к проводу. Лампы не должны вращаться относительно патрона или отделяться от цоколя.

«От гирлянды не должно исходить неприятного запаха. В целях безопасности выбирайте для елки гирлянду мощностью не более 50 Ватт».

Специалисты советуют не включать гирлянду после покупки. Дайте ей отогреться после того, как вы принесли ее с улицы. Не стоит оставлять работающую гирлянду без присмотра.

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