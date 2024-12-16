Красноярцам рассказали, как правильно выбрать гирлянду

Posted 16 декабря, 08:38
Published 16 декабря, 08:38
Modified 16 декабря, 08:47
Updated 16 декабря, 08:47
В первую очередь специалисты рекомендуют не приобретать гирлянды у уличных продавцов. Купить украшение можно в магазинах, где есть полная информация о продавце.
Маркировка должна быть понятной и написана на русском языке. На упаковке или в документах должны быть указаны правила и условия использования, а также информация о производителе.
В Роспотребнадзоре советуют попросить у продавца документы, подтверждающие безопасность товара.
После распаковки осмотрите гирлянду. Изоляция проводов должна быть целой, а световые элементы гирлянды прочно прикреплены к проводу. Лампы не должны вращаться относительно патрона или отделяться от цоколя.
«От гирлянды не должно исходить неприятного запаха. В целях безопасности выбирайте для елки гирлянду мощностью не более 50 Ватт».
Специалисты советуют не включать гирлянду после покупки. Дайте ей отогреться после того, как вы принесли ее с улицы. Не стоит оставлять работающую гирлянду без присмотра.