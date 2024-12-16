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Posted 16 декабря, 06:49

Published 16 декабря, 06:49

Modified 16 декабря, 06:49

Updated 16 декабря, 06:49

Глава «Норникеля» Потанин в интервью РБК рассказал про новую стратегию бизнеса в РФ

Глава «Норникеля» Потанин в интервью РБК рассказал про новую стратегию бизнеса в РФ

16 декабря 2024, 06:49
Фото: «Норникель».
Президент «Норникеля» Владимир Потанин в беседе с журналистами РБК отметил, что ключевая ставка и инфляция по-прежнему являются главными темами, обсуждаемыми в деловом сообществе страны.

По словам Потанина, ситуация осложняется санкционным давлением и курсом национальной валюты. Эти факторы влияют на макроэкономическую стабильность. Причем факторов этих гораздо больше. Например, трудности с доступом к технологиям и оборудованию замедляют инвестиционные процессы. По мнению Потанина, импортозамещение не может справиться с этими вызовами на сто процентов, поэтому Россия все равно остается участником мировых процессов разделения труда, сообщает rbc.ru.

Владимир Потанин призвал предпринимательское сообщество продолжать инвестировать. Делать это нужно «терпеливо», используя «правильные рыночные инструменты», которыми нужно будет «научиться пользоваться».

«Норникель» будет заниматься развитием стратегии умеренного роста, укреплением связи с партнерами из Китая и расширением производства внутри страны, несмотря на корректировку инвестиционной программы.

По словам Владимира Потанина, помимо производства за рубежом, компания развивает производство в России. Например, предприятие не только сохраняет объем плавильных мощностей в Норильске, но и наращивает его за счет расширения Надеждинского металлургического завода. Таким образом компания скорректировала свою программу, ответило на вызовы, указанные правительством, и получила поддержку. Потанин уточнил, что для господдержки компания выполнила такие ключевые задачи, как сохранение налоговой базы, компетенций и рабочих мест.

Один из приоритетов предприятия — выполнение экологических обязательств. На Надеждинском металлургическом заводе продолжается реализация программы по снижению выбросов диоксида серы. Кроме этого, предприятие реализует проект «Чистый воздух» в Норильске. Его результаты уже заметны.

Как отметил президент «Норникеля», сложный период для России преодолевается в большой мере благодаря успешной работе предпринимательского сообщества. Отечественный бизнес проявил себя как эффективный партнер государства в решении экономических и социальных задач.

#Общество
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