Глава «Норникеля» Потанин в интервью РБК рассказал про новую стратегию бизнеса в РФ

По словам Владимира Потанина, помимо производства за рубежом, компания развивает производство в России. Например, предприятие не только сохраняет объем плавильных мощностей в Норильске, но и наращивает его за счет расширения Надеждинского металлургического завода. Таким образом компания скорректировала свою программу, ответило на вызовы, указанные правительством, и получила поддержку. Потанин уточнил, что для господдержки компания выполнила такие ключевые задачи, как сохранение налоговой базы, компетенций и рабочих мест.