Красноярские врачи вернули к жизни пациента после 3-часовой остановки сердца

Posted 16 декабря, 10:21
Published 16 декабря, 10:21
Modified 16 декабря, 10:23
Updated 16 декабря, 10:23
Как рассказали в краевом минздраве, пациент поступил в краевую больницу в состоянии клинической смерти — температура его тела была 19,8 градуса. Мужчину нашли на остановке.
Обычно пациентов с переохлаждением согревают с помощью теплых растворов внутривенно, вливания теплых жидкостей в желудок и мочевой пузырь, и с помощью термоодеяла и фена. Однако у этого пациента не было даже минимальных признаков сердечной деятельности — врачи приняли решение о проведении реанимации с использованием ЭКМО.
«Тело пациента было в глубокой гипотермии, это давало нам время на принятие решения и подключение ЭКМО, его органы были защищены низкой температурой. Аппарат ЭКМО обеспечивает циркуляцию крови, замещая сердце, насыщает кровь кислородом, удаляет углекислый газ — замещает лёгкие», — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Вадим Охримчук.
С начала реанимации до момента, когда сердце пациента стало сокращаться, прошло больше трех часов — 219 минут. После у пациента появились другие признаки жизни — фотореакция зрачков, мышечные сокращения.
На следующий день мужчина уже был в ясном сознании. За трое суток его перевели на самостоятельное дыхание. На четвертые сутки его перевели в ожоговое отделение для дальнейшего лечения.
По словам пациента, родных и близких в Красноярске у него нет, он приехал в краевой центр на заработки. Сейчас он уже самостоятельно передвигается по палате.