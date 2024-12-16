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Posted 16 декабря, 10:21

Published 16 декабря, 10:21

Modified 16 декабря, 10:23

Updated 16 декабря, 10:23

Красноярские врачи вернули к жизни пациента после 3-часовой остановки сердца

Красноярские врачи вернули к жизни пациента после 3-часовой остановки сердца

16 декабря 2024, 10:21
Фото: t.me/minzdrav24.
Красноярские врачи реанимировали пациента через 3,5 часа после остановки сердца.

Как рассказали в краевом минздраве, пациент поступил в краевую больницу в состоянии клинической смерти — температура его тела была 19,8 градуса. Мужчину нашли на остановке.

Обычно пациентов с переохлаждением согревают с помощью теплых растворов внутривенно, вливания теплых жидкостей в желудок и мочевой пузырь, и с помощью термоодеяла и фена. Однако у этого пациента не было даже минимальных признаков сердечной деятельности — врачи приняли решение о проведении реанимации с использованием ЭКМО.

«Тело пациента было в глубокой гипотермии, это давало нам время на принятие решения и подключение ЭКМО, его органы были защищены низкой температурой. Аппарат ЭКМО обеспечивает циркуляцию крови, замещая сердце, насыщает кровь кислородом, удаляет углекислый газ — замещает лёгкие», — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Вадим Охримчук.

С начала реанимации до момента, когда сердце пациента стало сокращаться, прошло больше трех часов — 219 минут. После у пациента появились другие признаки жизни — фотореакция зрачков, мышечные сокращения.

На следующий день мужчина уже был в ясном сознании. За трое суток его перевели на самостоятельное дыхание. На четвертые сутки его перевели в ожоговое отделение для дальнейшего лечения.

По словам пациента, родных и близких в Красноярске у него нет, он приехал в краевой центр на заработки. Сейчас он уже самостоятельно передвигается по палате.

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