Красноярские врачи вернули к жизни пациента после 3-часовой остановки сердца

Обычно пациентов с переохлаждением согревают с помощью теплых растворов внутривенно, вливания теплых жидкостей в желудок и мочевой пузырь, и с помощью термоодеяла и фена. Однако у этого пациента не было даже минимальных признаков сердечной деятельности — врачи приняли решение о проведении реанимации с использованием ЭКМО.