Красноярцам массово задержали пенсии. Они не могут купить лекарства

Posted 16 декабря, 11:24
Published 16 декабря, 11:24
Modified 16 декабря, 12:46
Updated 16 декабря, 12:46
О проблеме пишет телеграм-канал «Борус». Родственница одной из пенсионерок рассказала, что пенсия должна была прийти 15 декабря, но пока так и не поступила.
«Мама ждала-ждала и пошла в итоге в Сбербанк, чтобы уточнить, что произошло. Там была целая очередь из таких же пенсионеров. В банке объяснили, что деньги ушли куда-то не туда. Пенсия, конечно, копеечная, но люди рассчитывают на нее. Надо за квартиру платить, за лекарствами идти».
Аналогичные жалобы поступили еще от десятков получателей пенсий из Красноярска и Енисейска.
«Моему мужу тоже не выплатили пенсию, ветеранам боевых действий задержали выплаты тоже».
«Пенсия по потере кормильца на ребенка сегодня не пришла, бабушка получает на почте наличными, ей выдали, а мы получаем обычно на карточку и ждем».
«Родственник тоже столкнулся с задержкой пенсии. Всегда приходила в срок или раньше».
С проблемой столкнулись те, кто получают деньги на карту. Деньги обычно приходят 15 декабря, этот день выпал на воскресенье. Однако 16 декабря, сегодня, пенсии пока еще не поступили.
Еще красноярцы жаловались на задержку пенсий в соцсетях. Жалобы поступал из других городов и сел края.
«Тоже жду пенсию с женой, тишина».
«Сегодня такая же ситуация, бабушка и дед начали переживать, кое-как успокоил, ждут завтра».
«В Боготоле тоже не выплатили на карточки, получаю 15-го, сегодня 16-е, пока ничего нет».
«Нижний Ингаш, бабушка и дедушка тоже без пенсии остались, оба получают на карту».
«Зеленогорск без пенсии!»
«Проспект Мира» попытался связаться с социальным фондом края, чтобы получить комментарий о ситуации, но на звонок там не ответили. Однако нашим коллегам с телеканала «Енисей» заявили, что выплаты на карты действительно задержали, но обещали, что деньги поступят сегодня до 22:00.
Однако красноярцы заявляют, что на горячей линии фонда им сообщили о переносе выплат на 21 декабря. «ПМ» повторно запросит комментарий в соцфонде с началом рабочего дня.
Обновлено (16 декабря в 18:41): красноярцы стали сообщать, что им поступила пенсия. Многие оставляли комментарии в стиле «пенсия пришла только что». Одна из красноярок рассказала «ПМ», что пенсия пришла в 18:30.
«Действительно, пенсию задержали, обычно, если приходится 15-е число на воскресенье, то выплачивают 14-го, в субботу. Но в этот раз пенсия пришла 16-го числа в 18:30».