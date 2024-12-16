Красноярцам массово задержали пенсии. Они не могут купить лекарства

«Проспект Мира» попытался связаться с социальным фондом края, чтобы получить комментарий о ситуации, но на звонок там не ответили. Однако нашим коллегам с телеканала «Енисей» заявили, что выплаты на карты действительно задержали, но обещали, что деньги поступят сегодня до 22:00.