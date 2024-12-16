prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 08:12

Published 16 декабря, 08:12

Modified 16 декабря, 08:48

Updated 16 декабря, 08:48

В Красноярске 15-летний подросток купил «Жигули» и пострадал в ДТП с грузовиком

В Красноярске 15-летний подросток купил «Жигули» и пострадал в ДТП с грузовиком

16 декабря 2024, 08:12
Фото: t.me/gibdd124.
Днем 16 декабря в Красноярске произошла авария с участием 15-летнего водителя. Подросток получил травмы.

Предварительно, 28-летний водитель грузовика с полуприцепом ехал по улице Пограничников в сторону Металлургов.

В районе дома №42/46 водитель фуры при развороте не предоставил преимущество ВАЗу, после чего автомобили столкнулись. В результате 15-летний подросток, который сидел за рулем «Жигулей», получил травмы.

Фото: t.me/gibdd124

Выяснилось, что несовершеннолетний на накопленные деньги этим летом купил автомобиль. В отношении родителей подростка назначена проверка.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Они выясняют все подробности случившегося.

Читайте также:
С начала года на трассах края погибли 270 человек. Треть — из-за выезда на встречкуВ Красноярске внедорожник сбил школьника. Тот торопился на автобусВ Красноярске автобус влетел в бетонное ограждение. Пострадали четыре пассажира
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#ДТП#Красноярск#Подросток#ГИБДД#Жигули#Грузовик
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика