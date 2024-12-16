В Красноярске 15-летний подросток купил «Жигули» и пострадал в ДТП с грузовиком

Posted 16 декабря, 08:12
Published 16 декабря, 08:12
Modified 16 декабря, 08:48
Updated 16 декабря, 08:48
Предварительно, 28-летний водитель грузовика с полуприцепом ехал по улице Пограничников в сторону Металлургов.
В районе дома №42/46 водитель фуры при развороте не предоставил преимущество ВАЗу, после чего автомобили столкнулись. В результате 15-летний подросток, который сидел за рулем «Жигулей», получил травмы.
Выяснилось, что несовершеннолетний на накопленные деньги этим летом купил автомобиль. В отношении родителей подростка назначена проверка.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Они выясняют все подробности случившегося.