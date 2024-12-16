Организатора оштрафовали на 600 тысяч за перенесенный концерт Басты

Posted 16 декабря, 03:16
Published 16 декабря, 03:16
Modified 16 декабря, 03:31
Updated 16 декабря, 03:31
Сольный концерт Басты в Красноярске должен был состояться еще 25 июня 2023 года, но его перенесли на неопределенный срок из-за мятежа Евгения Пригожина.
Выступление планировалось в «Платинум Арене», которая вмещает до 11 тысяч зрителей. В итоге концерт состоялся 5 ноября 2025 года во Дворце спорта имени Ярыгина.
Как рассказали в Роспотребнадзоре, некоторым покупателям в досудебном порядке вернули 543 тысячи рублей за билеты на перенесенный концерт Басты.
По 31 случаю пришлось обратиться в суд. После принятия иска компания «Небо рекордс» вернула стоимость билетов 29 покупателям.
Еще двум потребителям организатор концертов вернул по 9 тысяч рублей (стоимость билетов) после вынесения судебного решения.
Кроме того, суд взыскал с «Небо рекордс» почти 664 тысячи рублей, из них:
После отмены июньского концерта Басты красноярцы пожаловались на то, что не могут вернуть деньги за билеты. В Роспотребнадзор поступило больше 130 обращений.
По 73 обращениям вопрос разрешился в досудебном порядке — по запросам управления «Небо Рекордс» вернуло 364 тысяч рублей.