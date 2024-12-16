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Posted 16 декабря, 03:16

Published 16 декабря, 03:16

Modified 16 декабря, 03:31

Updated 16 декабря, 03:31

Организатора оштрафовали на 600 тысяч за перенесенный концерт Басты

Организатора оштрафовали на 600 тысяч за перенесенный концерт Басты

16 декабря 2024, 03:16
Фото: пресс-служба «ВКонтакте».
Компании «Небо рекордс» придется заплатить больше 600 тысяч рублей за перенесенный концерт Басты. За билеты зрителям вернули еще полмиллиона рублей.

Сольный концерт Басты в Красноярске должен был состояться еще 25 июня 2023 года, но его перенесли на неопределенный срок из-за мятежа Евгения Пригожина.

Выступление планировалось в «Платинум Арене», которая вмещает до 11 тысяч зрителей. В итоге концерт состоялся 5 ноября 2025 года во Дворце спорта имени Ярыгина.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, некоторым покупателям в досудебном порядке вернули 543 тысячи рублей за билеты на перенесенный концерт Басты.

По 31 случаю пришлось обратиться в суд. После принятия иска компания «Небо рекордс» вернула стоимость билетов 29 покупателям.

Еще двум потребителям организатор концертов вернул по 9 тысяч рублей (стоимость билетов) после вынесения судебного решения.

Кроме того, суд взыскал с «Небо рекордс» почти 664 тысячи рублей, из них:

  • 209 000 рублей — неустойка за нарушение срока удовлетворения требований о возврате денежных средств;
  • 205 315 рублей — штраф несоблюдение удовлетворения требований в добровольном порядке;
  • 194 220 рублей — неустойка за нарушение сроков оказания услуги;
  • 32 000 рублей — компенсация морального вреда;
  • 14 415 рублей — компенсация убытков (сервисный сбор билетного агента).

После отмены июньского концерта Басты красноярцы пожаловались на то, что не могут вернуть деньги за билеты. В Роспотребнадзор поступило больше 130 обращений.

По 73 обращениям вопрос разрешился в досудебном порядке — по запросам управления «Небо Рекордс» вернуло 364 тысяч рублей.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Роспотребнадзор#Баста#Штраф#Билеты#Отмена концерта#Концерт
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