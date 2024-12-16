Осужденного экс-депутата Торгунакова обязали вернуть кредиторам 860 млн

Posted 16 декабря, 04:50
Published 16 декабря, 04:50
Modified 16 декабря, 09:00
Updated 16 декабря, 09:00
30 августа 2024 года бывшего депутата горсовета Красноярска и экс-руководителя ООО «Стройинвест» Геннадия Торгунакова приговорили к 10 годам и 10 месяцам колонии общего режима по делу о присвоении денег дольщиков и злоупотреблении полномочиями.
По версии следствия, Торгунаков рассчитывался недостроенными квартирами за работы на другом объекте и подписывал документы на оплату невыполненных работ.
В итоге не достроили два дома на Грунтовой — 308 дольщиков остались без квартир и денег. Сумма ущерба составила больше 600 миллионов рублей.
Как рассказали в прокуратуре, во время рассмотрения дела о банкротстве «Сибстройинвеста» сотрудники ведомства доказали, что действия Торгунакова и еще двоих экс-руководителей разорили компанию.
На сегодняшний день задолженность фирмы перед кредиторами — больше 860 миллионов рублей, в том числе 2 миллиона рублей по налогам и сборам.
Заявляется, что деньги дольщиков руководители компании потратили на возведение торгово-офисного центра и возврат займов учредителю. Для погашения задолженности перед кредиторами на имущество виновных наложили арест.
Арбитражный суд привлек экс-руководителей к субсидиарной ответственности по долгам «Сибстройинвеста». Теперь они обязаны разобраться с долгами компании.