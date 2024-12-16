prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 04:50

Published 16 декабря, 04:50

Modified 16 декабря, 09:00

Updated 16 декабря, 09:00

Геннадий Торгунаков

Осужденного экс-депутата Торгунакова обязали вернуть кредиторам 860 млн

16 декабря 2024, 04:50
Фото: Прокуратура Красноярского края. Геннадий Торгунаков
Бывшего гендиректора ООО «Сибстройинвест» Геннадия Торгунакова и еще двоих экс-руководителей фирмы привлекли к ответственности.

30 августа 2024 года бывшего депутата горсовета Красноярска и экс-руководителя ООО «Стройинвест» Геннадия Торгунакова приговорили к 10 годам и 10 месяцам колонии общего режима по делу о присвоении денег дольщиков и злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, Торгунаков рассчитывался недостроенными квартирами за работы на другом объекте и подписывал документы на оплату невыполненных работ.

В итоге не достроили два дома на Грунтовой — 308 дольщиков остались без квартир и денег. Сумма ущерба составила больше 600 миллионов рублей.

Как рассказали в прокуратуре, во время рассмотрения дела о банкротстве «Сибстройинвеста» сотрудники ведомства доказали, что действия Торгунакова и еще двоих экс-руководителей разорили компанию.

На сегодняшний день задолженность фирмы перед кредиторами — больше 860 миллионов рублей, в том числе 2 миллиона рублей по налогам и сборам.

Заявляется, что деньги дольщиков руководители компании потратили на возведение торгово-офисного центра и возврат займов учредителю. Для погашения задолженности перед кредиторами на имущество виновных наложили арест.

Арбитражный суд привлек экс-руководителей к субсидиарной ответственности по долгам «Сибстройинвеста». Теперь они обязаны разобраться с долгами компании.

  • До этого мы рассказывали о том, что Торгунакова обвинили в фиктивной продаже квартиры — чтоб не ушла обманутым дольщикам.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дольщики#Прокуратура#Уголовное дело#Арбитражный суд#Торгунаков
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика