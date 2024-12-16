Первый футбольный Кубок Мельниченко состоялся в Красноярске

Posted 16 декабря, 09:44
Published 16 декабря, 09:44
Modified 16 декабря, 09:46
Updated 16 декабря, 09:46
В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов-любителей из 10 команд, представляющих угольные и энергетические предприятия компаний СУЭК и СГК из Красноярского края, Кемеровской области и Республики Хакасия. Среди игроков были также дети и ветераны угольной и энергетической отраслей. Вместе с футболистами на фестивале побывали более тысячи болельщиков — члены семей, любители футбола из Красноярска, ученики специализированных Профклассов.ФМ из городов Бородино, Назарово и Шарыпово, а также воспитанники красноярских спортшкол и дети с ограниченными возможностями здоровья. Для них были организованы различные активности. Для всех, кто хотел увидеть матчи Кубка, но не имел возможности прийти на арену «Енисей» лично, была организована интернет-трансляция.
«Стало доброй традицией регулярно встречаться на спортивных площадках Красноярска, — отметил генеральный директор АО „СУЭК-Красноярск“ Евгений Евтушенко. — Летом мы проводили всероссийскую спартакиаду „Игры титанов“, а сегодня у нас проходит уникальное мероприятие: на площадках играют не только сотрудники предприятий, но и их жены, дети, наши уважаемые ветераны. Семейный фестиваль, объединяющий поколения — прекрасное завершение Года семьи. Не важно, кто сегодня одержит победу — главное, мы собрали вместе наши семьи, объединили их полезным занятием — игрой в футбол».
Соревнования проходили в различных дисциплинах, в числе которых футбол 5×5, 3×3, 2×2, 1×1, битва вратарей, пенальти и буллиты, теннисболл и квиз. Главной особенностью Кубка стало участие в них звезд профессионального и медиафутбола, которые своим опытом и мастерством усилили команды-участницы, войдя в их состав. «Звездное усиление» обеспечили такие игроки, как Егор Титов, Дмитрий Сычев, Денис Глушаков, Юрий Жирков, Владимир Быстров, Артемий Плетнёв (Forzarezor), Михаил Прокопьев (Прокоп), Ромео Нту (Мбэйпа), Фёдор Маслов (Федос), Виктор Блатов (Блат). В перерывах между матчами для болельщиков были предусмотрены автограф-сессии и мастер-классы.
«Поиграл с энергетиками и угольщиками и хочу сделать комплимент — на футбольном поле они себя чувствуют также уверено, как и в своем деле, — отметил футболист Дмитрий Сычев. — Такой праздник спорта должен стать примером для других регионов и корпораций. Здесь невероятная атмосфера, эмоции зашкаливают — не хочется уезжать. На следующий год, если пригласят, обязательно поучаствую в таком фестивале, потому что получил массу позитива».
По итогам соревнований первым обладателем Кубка Мельниченко стала команда «Горняк» СУЭК-Кузбасса. В упорной борьбе ей удалось с минимальным перевесом одолеть другого фаворита Кубка — команду СУЭК-Красноярска «Крепкий орешек». Счёт финального матча — 2:1.
Министр спорта Красноярского края Денис Петровский отметил: «Развитие корпоративного спорта- это одна из глобальных задач, которая стоит перед отраслью спорта не только в Красноярском крае, но и в стране в целом. Проведение таких соревнований способствует ее решению. Поэтому здесь наши интересы с крупными корпорациями совпадают. Спортивное мероприятие в таком формате в Красноярске проводится впервые. Реакция спортсменов и зрителей говорит о том, что оно удалось. Его можно и нужно масштабировать. В планах на следующий год провести подобное мероприятие, но уже в теплое время года и на открытом стадионе, чтобы привлечь как можно больше участников и болельщиков».
Специальным событием Кубка Мельниченко стал «Звездный матч» между легендами сборной России по футболу и игроками Медийной футбольной лиги. Команда легенд победила со счётом 8:6.
«Соревнования получились по-настоящему яркими и насыщенными, подарив искреннюю радость огромному количеству болельщиков, при чем не только из компаний СУЭК и СГК. Огромный интерес к „Кубку Мельниченко“ в Красноярске и в соседних регионах показал, что фестиваль спорта вышел за рамки корпоративного мероприятия. Мы, безусловно, планируем сделать „Кубок Мельниченко“ не только регулярным, но и более масштабным, привлекая больше команд нашей группы компаний из разных регионов», — рассказала генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева.