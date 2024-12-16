Первый футбольный Кубок Мельниченко состоялся в Красноярске

Министр спорта Красноярского края Денис Петровский отметил: «Развитие корпоративного спорта- это одна из глобальных задач, которая стоит перед отраслью спорта не только в Красноярском крае, но и в стране в целом. Проведение таких соревнований способствует ее решению. Поэтому здесь наши интересы с крупными корпорациями совпадают. Спортивное мероприятие в таком формате в Красноярске проводится впервые. Реакция спортсменов и зрителей говорит о том, что оно удалось. Его можно и нужно масштабировать. В планах на следующий год провести подобное мероприятие, но уже в теплое время года и на открытом стадионе, чтобы привлечь как можно больше участников и болельщиков».