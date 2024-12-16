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Posted 16 декабря, 06:30

Published 16 декабря, 06:30

Modified 16 декабря, 08:55

Updated 16 декабря, 08:55

«Претензий не было»: в минобразования рассказали о воспитательнице, избивающей детей

«Претензий не было»: в минобразования рассказали о воспитательнице, избивающей детей

16 декабря 2024, 06:30
Фото: t.me/tvknew.
У воспитательницы детского дома, которая била детей, официально не было серьезных замечаний в работе. Об этом «Проспекту Мира» сказали в краевом министерстве образования.

Инцидент произошел на прошлой неделе на улице Московской. На кадрах видно, как воспитательница детского дома №1 во время прогулки грубо хватает воспитанников. В какой-то момент женщина бьет одного из детей по голове.

Рядом с воспитательницей стоит другая сотрудница учреждения, которая никак не отреагировала на действия коллеги.

«Проспекту Мира» в СК сообщили, что сотрудницей, которая хватала детей, оказалась 40-летняя женщина. На допросе она объяснила свои действия тем, что была раздражена. Возбуждено два уголовных дела.

Видео: t.me/tvknew.

Начальник отдела учреждений для детей-сирот минобразования края Ирина Гущина в разговоре с «ПМ» заявила, что 15 декабря директор детского дома лично переслал ей запись инцидента.

«Существует порядок действий, когда что-то подобное происходит. Директор учреждения действовал по инструкции.
То, что я увидела — это безобразие полное. Другой вопрос в том, почему человек, который все снимал на видео, не вышел и не сделал замечание воспитателям?»

По словам Ирины Гущиной, сейчас в детдоме проводится служебная проверка. После ее завершения двух сотрудниц учреждения уволят за совершение аморального проступка (пункт 8 статья 81 ТК РФ).

«Воспитательница, которая ударила ребенка по голове и грубо обращалась с другими детьми, работает в этом детском доме 3,5 года. За время работы никаких дисциплинарных взысканий в отношении нее применено не было.
Вторая сотрудница, которая просто так стояла и ничего не делала, работает в учреждении уже 15 лет. К ней было применено дисциплинарное взыскание за нарушение графика работы.
В целом, особых претензий к ним у директора учреждения раньше не было. Однако, учитывая их поступок, запечатленный на видео, они будут уволены».

Но в СК заявляют, что 40-летняя женщина неоднократно била воспитанников детдома. По версии следствия, сотрудница учреждения не хотела заниматься воспитанием детей и с сентября 2023 по декабрь 2024 года грубо обращалась с тремя мальчиками в возрасте от 5 до 7 лет, применяя к ним физическую силу.

В отношении воспитательницы завели уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей (статья 156 УК РФ) и истязании (пункты «а» и г» часть 2 статья 117 УК РФ).

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