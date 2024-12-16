«Претензий не было»: в минобразования рассказали о воспитательнице, избивающей детей

Но в СК заявляют, что 40-летняя женщина неоднократно била воспитанников детдома. По версии следствия, сотрудница учреждения не хотела заниматься воспитанием детей и с сентября 2023 по декабрь 2024 года грубо обращалась с тремя мальчиками в возрасте от 5 до 7 лет, применяя к ним физическую силу.