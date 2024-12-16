Производить качественное моторное масло невозможно без автопроизводителей

Posted 16 декабря, 15:46
Published 16 декабря, 15:46
Modified 16 декабря, 15:46
Updated 16 декабря, 15:46
Партнерство с известными автомобильными брендами способствует повышению доверия потребителей к выпускаемой продукции, пишет newsnn.ru.
За последние два года на российском рынке моторных масел произошли значительные изменения, обусловленные уходом некоторых зарубежных поставщиков. В связи с этим потребители начали еще более активно использовать продукцию отечественных производителей.
Рассмотрим процесс разработки и выпуска автомобильных смазочных материалов на примере моторных масел ЛУКОЙЛ. Он состоит из нескольких этапов.
Нефтеперерабатывающие комплексы ЛУКОЙЛа оснащены технологиями, которые позволяют получать все полезные компоненты из углеводородов. Первичная переработка производится в атмосферных и вакуумных установках, после чего проводится более глубокая очистка.
Отдельный этап — разработка новых двигателей производителями автомобилей в соответствии с экологическими стандартами и создание спецификаций масел с указанием физико-химических требований и эксплуатационных свойств, необходимых новым агрегатам. Эти спецификации служат основой для разработчиков формулы масла.
В исследовательских центрах нефтяных компаний прорабатывается состав и воспроизводится рецептура продукта. Затем проверяется совместимость базового масла и пакета присадок, который включает до пятнадцати компонентов. На следующем этапе проводятся лабораторные испытания, в ходе которых тестируется рецептура на соответствие стандартам и заявленным свойствам.
После лабораторных исследований проводятся стендовые тесты, в рамках которых масло тестируется в двигателях в собственных и независимых лабораториях. На заключительном этапе продукция тестируется в полевых условиях.
Когда все этапы успешно пройдены, производитель моторного масла может указать соответствие требованиям спецификации автопроизводителя на этикетке товара и в техническом описании. Также смазочный материал может быть включён в руководство по эксплуатации транспортного средства.
Производители техники могут указывать в руководстве по эксплуатации только отраслевую спецификацию API/ACEA/ILSAC и вязкость продукта. Учитывая все параметры, покупатель может выбрать оптимальный смазывающий материал для своего автомобиля.