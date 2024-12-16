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Posted 16 декабря, 15:46

Published 16 декабря, 15:46

Modified 16 декабря, 15:46

Updated 16 декабря, 15:46

Производить качественное моторное масло невозможно без автопроизводителей

Производить качественное моторное масло невозможно без автопроизводителей

16 декабря 2024, 15:46
Фото: 1MI.
Создание моторных масел происходит в тесном сотрудничестве с производителями автомобилей. Это позволяет разрабатывать продукты, которые полностью соответствуют техническим характеристикам конкретной модели и актуальным стандартам отрасли.

Партнерство с известными автомобильными брендами способствует повышению доверия потребителей к выпускаемой продукции, пишет newsnn.ru.

За последние два года на российском рынке моторных масел произошли значительные изменения, обусловленные уходом некоторых зарубежных поставщиков. В связи с этим потребители начали еще более активно использовать продукцию отечественных производителей.

Рассмотрим процесс разработки и выпуска автомобильных смазочных материалов на примере моторных масел ЛУКОЙЛ. Он состоит из нескольких этапов.

Нефтеперерабатывающие комплексы ЛУКОЙЛа оснащены технологиями, которые позволяют получать все полезные компоненты из углеводородов. Первичная переработка производится в атмосферных и вакуумных установках, после чего проводится более глубокая очистка.

Отдельный этап — разработка новых двигателей производителями автомобилей в соответствии с экологическими стандартами и создание спецификаций масел с указанием физико-химических требований и эксплуатационных свойств, необходимых новым агрегатам. Эти спецификации служат основой для разработчиков формулы масла.

В исследовательских центрах нефтяных компаний прорабатывается состав и воспроизводится рецептура продукта. Затем проверяется совместимость базового масла и пакета присадок, который включает до пятнадцати компонентов. На следующем этапе проводятся лабораторные испытания, в ходе которых тестируется рецептура на соответствие стандартам и заявленным свойствам.

После лабораторных исследований проводятся стендовые тесты, в рамках которых масло тестируется в двигателях в собственных и независимых лабораториях. На заключительном этапе продукция тестируется в полевых условиях.

Когда все этапы успешно пройдены, производитель моторного масла может указать соответствие требованиям спецификации автопроизводителя на этикетке товара и в техническом описании. Также смазочный материал может быть включён в руководство по эксплуатации транспортного средства.

Производители техники могут указывать в руководстве по эксплуатации только отраслевую спецификацию API/ACEA/ILSAC и вязкость продукта. Учитывая все параметры, покупатель может выбрать оптимальный смазывающий материал для своего автомобиля.

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