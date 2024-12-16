Производить качественное моторное масло невозможно без автопроизводителей

В исследовательских центрах нефтяных компаний прорабатывается состав и воспроизводится рецептура продукта. Затем проверяется совместимость базового масла и пакета присадок, который включает до пятнадцати компонентов. На следующем этапе проводятся лабораторные испытания, в ходе которых тестируется рецептура на соответствие стандартам и заявленным свойствам.