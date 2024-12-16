Развязку на 2-ю Брянскую признали недостаточной: 8 лет назад на ней сэкономили

Однако, как заявил представитель УКС, полумеры в виде светофоров и дополнительного проезда проблемы не решат. Необходима полноценная реализация проекта развязки, которая, по расчетам управления, увеличит пропускную способность кольца на 86%. В конце 2016 была открыта развязка по усеченному проекту — при прохождении экспертиз специалисты не смогли доказать потребность во вложениях.