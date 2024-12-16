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Posted 16 декабря, 10:05

Published 16 декабря, 10:05

Modified 16 декабря, 10:09

Updated 16 декабря, 10:09

Развязку на 2-ю Брянскую признали недостаточной: 8 лет назад на ней сэкономили

Развязку на 2-ю Брянскую признали недостаточной: 8 лет назад на ней сэкономили

16 декабря 2024, 10:05
Фото: Скрин с камеры «Орион Телеком»/ЗС Красноярского края.
Чиновники заявили о достижении предела пропускной способности развязки на 2-ю Брянскую с Калинина — Маерчака и предложили вернуться к изначальному плану узла с несколькими съездами. Ранее траты на них сочли необоснованными и реализовали усеченный вариант развязки.

Результатами анализа ситуации на развязке поделился представитель управления капстроительства Красноярска Андрей Поляков на выездном совещании, которое инициировал депутат ЗС Алексей Бойков. По словам парламентария, к нему в приемную ЛДПР с жалобами на постоянные пробки регулярно обращаются жители Калинина. Они просят помочь сделать дополнительные светофоры и проезд на месте заброшенного дома на Калинина, 1А.

Однако, как заявил представитель УКС, полумеры в виде светофоров и дополнительного проезда проблемы не решат. Необходима полноценная реализация проекта развязки, которая, по расчетам управления, увеличит пропускную способность кольца на 86%. В конце 2016 была открыта развязка по усеченному проекту — при прохождении экспертиз специалисты не смогли доказать потребность во вложениях.

Изначальный план предусматривал несколько съездов, но во время прохождения экспертиз и получения заключений его приняли только в усеченном варианте. Как нам пояснили, тогда специалисты не смогли доказать потребность во вложениях.

«Если транспортный узел уже исчерпал свои пропускные возможности, а количество автомобилей у нас ежегодно увеличивается, то достраивать развязку надо уже сейчас, иначе через год мы тут будем уже стоять, а не ехать», — сказал на совещании депутат горсовета Владимир Журавлев.

Однако, как заявил представитель департамента горхозяйства Олег Жданов, средств ни в местном, ни в федеральном бюджетах на 25-26 годы не предусмотрено.

«Наши чиновники сначала выдают разрешения на строительство, а потом оказываются не готовы к транспортным нагрузкам. Мясокомбинат, Норильская, Покровка — было очевидно, что эти локации будут расстраиваться. Всего этого можно было бы избежать, если бы в Красноярске велась продуманная градостроительная политика, — заявил Алексей Бойков по итогам совещания. — При нынешних тенденциях, когда застройщики колотят многоэтажки, а количество автомобилей на дорогах края ежегодно растет, в обозримом будущем жители Калинина получат транспортный коллапс. Это недопустимо. С коллегами будем поднимать этот вопрос в горсовете, ЗС и обращаться в правительство края».
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