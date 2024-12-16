Школьников научат безопасно покупать товары и искать подработку в интернете

Posted 16 декабря, 12:35
Published 16 декабря, 12:35
Modified 16 декабря, 12:37
Updated 16 декабря, 12:37
Главные герои — Ряпушка Варя и Налим Максим — учат детей безопасно совершать покупки с доставкой и искать подработку в интернете. Сценарии для новых эпизодов созданы из идей школьников из Анапы и Ростовской области — Дарьи Сысиковой и Владимира Элизбаряна.
«Новые серии „Цифрового ликбеза“ были созданы при активном участии самих школьников, которые приняли участие в конкурсе на лучший сценарий для будущих эпизодов. С мая по август мы получили 79 сценариев от детей, что помогло нам не только создать полезный контент, но и понять, что именно интересует самих детей, о чем они хотят узнать больше», — говорит директор департамента доверия и безопасности «Авито» Наталья Юматова.
В первом эпизоде Ряпушка Варя вместе со старшей сестрой Полиной изучает правила безопасного поиска товаров, общения с продавцами и получения доставки.
Во втором эпизоде Налим Максим, которому исполнилось 14 лет, учится безопасно искать подработку на каникулы: в ролике рассказывают, на какие детали обращать внимание при выборе вакансий, какую информацию нельзя разглашать и как проверить надежность работодателя.
«В игровой форме на простых примерах пользователи смогут обучиться эффективному и безопасному использованию цифровых инструментов. А еще им расскажут, какие угрозы существуют в интернет-пространстве, и как можно им противостоять», — отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.
«Цифровой ликбез» — всероссийский просветительский проект. Он реализуется при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России и в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика».
Первый сезон «Цифрового ликбеза» от Авито, вышел в мае 2024 года. В нем главные герои рассказали, как выбирать продавцов и самим размещать объявления в интернете, дали советы по сохранению персональных данных и денег. Найти все серии «Цифрового ликбеза» можно на сайте проекта.
Проект предназначен для возраста 6+ и рекомендован для просмотра с родителями или педагогами. Вместе с роликами разработаны методические материалы для педагогов.