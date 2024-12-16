Теплые остановки в Красноярске будут закрывать на ночь. Всё из-за спящих там людей

Posted 16 декабря, 09:40
Published 16 декабря, 09:40
Modified 16 декабря, 09:42
Updated 16 декабря, 09:42
Как сообщили в мэрии, такое решение приняли для «обеспечения сохранности и эстетичного вида павильонов».
«Теплые помещения ночью часто использовались не по назначению. В них ночевали люди, ведущие асоциальный образ жизни», — пишут в мэрии.
Закрывать павильоны начнут с этой недели. Теплые остановки «Локомотив», «Театр кукол», «Агропром» и «Театр оперы и балета» будут закрыты с 00:00 до 05:00, а остановки «Педагогический университет», «Центральный рынок», «Речной переулок», «Рынок Мави», «Детская библиотека Жар‐птица», «4‐й микрорайон» — с 23:00 до 05:30.