Теплые остановки в Красноярске будут закрывать на ночь. Всё из-за спящих там людей

Закрывать павильоны начнут с этой недели. Теплые остановки «Локомотив», «Театр кукол», «Агропром» и «Театр оперы и балета» будут закрыты с 00:00 до 05:00, а остановки «Педагогический университет», «Центральный рынок», «Речной переулок», «Рынок Мави», «Детская библиотека Жар‐птица», «4‐й микрорайон» — с 23:00 до 05:30.