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Posted 16 декабря, 09:40

Published 16 декабря, 09:40

Modified 16 декабря, 09:42

Updated 16 декабря, 09:42

Теплые остановки в Красноярске будут закрывать на ночь. Всё из-за спящих там людей

Теплые остановки в Красноярске будут закрывать на ночь. Всё из-за спящих там людей

16 декабря 2024, 09:40
Фото: yandex.com/maps.
Теплые остановки в Красноярске будут закрывать на ночь из-за спящих там людей.

Как сообщили в мэрии, такое решение приняли для «обеспечения сохранности и эстетичного вида павильонов».

«Теплые помещения ночью часто использовались не по назначению. В них ночевали люди, ведущие асоциальный образ жизни», — пишут в мэрии.

Закрывать павильоны начнут с этой недели. Теплые остановки «Локомотив», «Театр кукол», «Агропром» и «Театр оперы и балета» будут закрыты с 00:00 до 05:00, а остановки «Педагогический университет», «Центральный рынок», «Речной переулок», «Рынок Мави», «Детская библиотека Жар‐птица», «4‐й микрорайон» — с 23:00 до 05:30.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Мэрия Красноярска#Остановка#Теплые остановки#Ночь#Остановки
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