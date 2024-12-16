В Красноярске откроется еще одна резиденция Деда Мороза. Где и когда?

Как сообщили в пресс-службе ТРЦ, с 19 по 28 декабря и с 3 по 8 января у главной елки будет открыта резиденция Деда Мороза и Снегурочки. Она будет работать с 17:00 до 20:00 в будни и с 14:00 до 18:00 в выходные. Ребенок сможет рассказать стих или спеть песню и получить сладкий подарок.