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Posted 16 декабря, 07:50

Published 16 декабря, 07:50

Modified 16 декабря, 07:52

Updated 16 декабря, 07:52

В Красноярске откроется еще одна резиденция Деда Мороза. Где и когда?

В Красноярске откроется еще одна резиденция Деда Мороза. Где и когда?

16 декабря 2024, 07:50
Фото: vk.com/kidsclubplaneta.
В Красноярске откроется еще одна резиденция Деда Мороза — она будет работать в ТРЦ «Планета».

Как сообщили в пресс-службе ТРЦ, с 19 по 28 декабря и с 3 по 8 января у главной елки будет открыта резиденция Деда Мороза и Снегурочки. Она будет работать с 17:00 до 20:00 в будни и с 14:00 до 18:00 в выходные. Ребенок сможет рассказать стих или спеть песню и получить сладкий подарок.

Еще 21–22 декабря и 3–8 января в торговом центре будет развлекательная новогодняя программа:

  • 12:00-13:00 — раздача детям фигур из воздушных шаров;
  • 13:00-14:00 — анимационные программы с Дедом Морозом и Снегурочкой;
  • 14:00-16:00 — экспресс-аквагрим для детей, творческие мастер-классы по созданию новогодних игрушек и фигурок;
  • 15:00-16:00 — раздача сладкой ваты.

Все эти мероприятия бесплатны.

Еще одна резиденция Деда Мороза открыта на острове Татышев — она будет работать еще в одни выходные, 21 и 22 декабря. Тут рассказывали про правила посещения. Однако красноярцы жалуются на огромные очереди к этой резиденции.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Праздники#Дети#ТРЦ Планета#Новый год#Зима#Дед Мороз
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