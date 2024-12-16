В Красноярске откроется еще одна резиденция Деда Мороза. Где и когда?

Posted 16 декабря, 07:50
Published 16 декабря, 07:50
Modified 16 декабря, 07:52
Updated 16 декабря, 07:52
Как сообщили в пресс-службе ТРЦ, с 19 по 28 декабря и с 3 по 8 января у главной елки будет открыта резиденция Деда Мороза и Снегурочки. Она будет работать с 17:00 до 20:00 в будни и с 14:00 до 18:00 в выходные. Ребенок сможет рассказать стих или спеть песню и получить сладкий подарок.
Еще 21–22 декабря и 3–8 января в торговом центре будет развлекательная новогодняя программа:
Все эти мероприятия бесплатны.
Еще одна резиденция Деда Мороза открыта на острове Татышев — она будет работать еще в одни выходные, 21 и 22 декабря. Тут рассказывали про правила посещения. Однако красноярцы жалуются на огромные очереди к этой резиденции.