В Красноярске устроят «Новогоднюю мистерию» с оркестром и карнавальными масками

Событие пройдет в креативном кластере «Квадрат». Главным акцентом станет выступление филармонического русского оркестра имени А. Ю. Бардина, который исполнит популярные новогодние мелодии и хиты в эксклюзивной оркестровой аранжировке. Специально для гостей будет представлено меню от ресторана Tunguska.