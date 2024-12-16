В Красноярске устроят «Новогоднюю мистерию» с оркестром и карнавальными масками

Posted 16 декабря, 11:48
Published 16 декабря, 11:48
Modified 16 декабря, 11:50
Updated 16 декабря, 11:50
Событие пройдет в креативном кластере «Квадрат». Главным акцентом станет выступление филармонического русского оркестра имени А. Ю. Бардина, который исполнит популярные новогодние мелодии и хиты в эксклюзивной оркестровой аранжировке. Специально для гостей будет представлено меню от ресторана Tunguska.
Дополнит программу мистическая атмосфера, созданная благодаря оригинальной световой инсталляции, актерским перформансам и интерактивным зонам. По словам организаторов, «Квадрат» преобразится до неузнаваемости, а гостей ждут сюрпризы.
«Новогодняя мистерия» пройдет в стиле венецианского карнавала. Дресс-код предполагает обязательное наличие маски: можно выбрать венецианский, классический, минималистичный или любой другой стиль. Дополнить образ следует вечерним нарядом, чтобы стать частью общей атмосферы.
Вот, что вас ждет на «Новогодней мистерии»:
Все места на мероприятии стоячие, а столики — коктейльные. Такой формат, по мнению организаторов, позволит гостям свободно перемещаться по залу, наслаждаясь музыкой и непринужденной атмосферой.
Количество билетов ограничено, поэтому организаторы рекомендуют не откладывать их покупку. Сделать это можно уже сейчас на сайте филармонии.
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