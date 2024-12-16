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Posted 16 декабря, 11:48

Published 16 декабря, 11:48

Modified 16 декабря, 11:50

Updated 16 декабря, 11:50

В Красноярске устроят «Новогоднюю мистерию» с оркестром и карнавальными масками

В Красноярске устроят «Новогоднюю мистерию» с оркестром и карнавальными масками

16 декабря 2024, 11:48
Фото: Регина Лукашенко.
В Красноярске скоро произойдет одно из главных новогодних событий — «Новогодняя мистерия», которую организуют Красноярская краевая филармония, Сибирский институт развития креативных индустрий и команда Berrywood Family. Праздничный вечер объединит музыку, гастрономию и атмосферу таинства.

Событие пройдет в креативном кластере «Квадрат». Главным акцентом станет выступление филармонического русского оркестра имени А. Ю. Бардина, который исполнит популярные новогодние мелодии и хиты в эксклюзивной оркестровой аранжировке. Специально для гостей будет представлено меню от ресторана Tunguska.

Дополнит программу мистическая атмосфера, созданная благодаря оригинальной световой инсталляции, актерским перформансам и интерактивным зонам. По словам организаторов, «Квадрат» преобразится до неузнаваемости, а гостей ждут сюрпризы.

«Новогодняя мистерия» пройдет в стиле венецианского карнавала. Дресс-код предполагает обязательное наличие маски: можно выбрать венецианский, классический, минималистичный или любой другой стиль. Дополнить образ следует вечерним нарядом, чтобы стать частью общей атмосферы.

Вот, что вас ждет на «Новогодней мистерии»:

  • Музыка, которая создаст новогоднее настроение. Русский оркестр исполнит любимые хиты и праздничные мелодии. Особенность вечера — танцы под оркестровую музыку, что сделает выступление не просто концертом, а настоящим интерактивным праздником.
  • Уникальное пространство. Если вы уже бывали в «Квадрате», вас ждет сюрприз — привычное пространство будет полностью изменено с помощью света, декора и театральных элементов.
  • Фото-зоны и живые образы. Гости смогут не только насладиться музыкой и атмосферой, но и сделать яркие снимки в специально подготовленных локациях. Каждая фото-зона будет интерактивной и станет частью общей мистерии.
  • Изысканная кухня. Специальное меню, разработанное шефом Николаем Бобровым, станет неотъемлемой частью вечера. Подробности о гастрономической части мероприятия и стоимости организаторы раскроют в ближайшее время.

Все места на мероприятии стоячие, а столики — коктейльные. Такой формат, по мнению организаторов, позволит гостям свободно перемещаться по залу, наслаждаясь музыкой и непринужденной атмосферой.

Количество билетов ограничено, поэтому организаторы рекомендуют не откладывать их покупку. Сделать это можно уже сейчас на сайте филармонии.

 

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