В курс ЕР до 2026 года вошли нацпроекты и новые программы

Posted 16 декабря, 07:04
Published 16 декабря, 07:04
Modified 16 декабря, 07:06
Updated 16 декабря, 07:06
Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на пленарном заседании, отметил значение партии как ведущей политической силы, работающей в интересах государства, особенно в контексте поддержки участников и ветеранов специальной военной операции (СВО), сообщает mkset.ru.
Одной из ключевых задач партии станет комплексная помощь военнослужащим и членам их семей. В народную программу «Единой России» были включены 13 новых инициатив, направленных на профессиональную переподготовку, медицинскую реабилитацию и социальную адаптацию участвующих в СВО военнослужащих.
Как подчеркнул Владимир Путин, «Единая Россия» практически с первых дней СВО активно поддерживает военнослужащих, предлагая важные законодательные инициативы, которые направлены на создание системы правовых и социальных гарантий для участников спецоперации и членов их семей. Партия также помогает в восстановлении освобожденных территорий и доставке необходимых ресурсов мирным жителям, оказывает поддержку ветеранам в их реализации в гражданских профессиях, общественной и политической жизни.
Президент особое внимание обратил на важность подготовки квалифицированных и надежных специалистов. В этом контексте федеральный проект «Время героев» будет реализовываться на уровне регионов. Герои России, участвующие в СВО, стали членами высшего и генерального советов партии.
Председатель партии Дмитрий Медведев рассказал о расширении народной программы, которая теперь включает 39 новых инициатив. Эти инициативы охватывают различные аспекты, такие как социальные меры, строительство образовательных учреждений, развитие инфраструктуры населенных пунктов и поддержка материнства. В результате общее число инициатив возросло до 389. Кроме того, Медведев дал указание подготовить публичный отчет по народной программе и завершить её реализацию в следующем году.
Медведев подчеркнул, что работа партии по подготовке к выборам 2026 года уже активно идет. Он отметил, что «Единая Россия» должна улучшить качество своей агитационно-пропагандистской работы, обеспечив подготовку партийных спикеров, которые будут напрямую общаться с избирателями и выступать перед широкой аудиторией, включая молодежь и более взрослое население.
Владимир Якушев, избранный секретарем генерального совета «Единой России» на этом съезде, указал на то, что задачи, поставленные президентом страны, являются основополагающими. Он отметил, что это программа партии в действии на ближайшие годы. «Единая Россия» должна стремиться к тому, чтобы ее поддерживали не только как партию власти, но и как партию людей, сообщается на сайте ER.RU.
Необходимо напомнить, что следующий год в России объявлен Годом муниципального депутата. Партия продолжит усиливать свое взаимодействие с гражданами через первичные отделения.