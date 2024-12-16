В курс ЕР до 2026 года вошли нацпроекты и новые программы

Владимир Якушев, избранный секретарем генерального совета «Единой России» на этом съезде, указал на то, что задачи, поставленные президентом страны, являются основополагающими. Он отметил, что это программа партии в действии на ближайшие годы. «Единая Россия» должна стремиться к тому, чтобы ее поддерживали не только как партию власти, но и как партию людей, сообщается на сайте ER.RU.