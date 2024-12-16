prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 07:16

Published 16 декабря, 07:16

Modified 16 декабря, 08:53

Updated 16 декабря, 08:53

В Красноярске возле «Кванта» планируют создать IT-парк

В центре Красноярска планируют создать IT-парк. Он может появиться в «Кванте»

16 декабря 2024, 07:16
Фото: prmira.ru.

В Красноярске возле «Кванта» планируют создать IT-парк

В центре Красноярска хотят создать IT-парк. Экс-мэр Сергей Еремин заявил, что он появится в ТК «Квант», а спустя несколько часов удалил информацию об этом. Разбираемся в ситуации.

16 декабря Еремин в своих соцсетях со ссылкой на слова губернатора Михаила Котюкова написал, что в торговом комплексе «Квант» хотят сделать IT-парк. По словам Еремина, сейчас уже выкупается здание ТК.

«Проспект Мира» обратился к гендиректору ТК «Квант» Максиму Золотухину. Он заявил, что к ним по этому вопросу никто не обращался.

«Информация не соответствует действительности. Торговый комплекс „Квант“ как был, так и остается рынком. Насколько я знаю, Сергей Еремин уже выпустил опровержение или отредактировал пост».

Спустя несколько часов экс-мэр Красноярска действительно отредактировал пост и удалил упоминание ТК «Квант».

Корреспонденту «ПМ» в пресс-службе правительства края сказали, что создание парка планируется в две очереди и все-таки может затронуть «Квант», который примыкает к бывшему зданию АТС «Ростелекома».

«Сейчас в рамках первой очереди выкуплено здание, которое находится по адресу: улица Диктатуры Пролетариата, 31 (бывшее здание АТС „Ростелекома“). Ведутся работы по разработке и утверждению дизайн-проекта.
В будущем, в случае необходимости увеличения площадей создаваемого IT-парка, рассматривается возможность создания второй очереди».

Максим Золотухин в беседе с «ПМ» сказал на это, что его в такие идеи, «к сожалению, никто не посвящает».

Концепцию создания парка разработал фонд «Сколково».

  • ТК «Квант» открылся в 2002 году и занял заводские площади одноименного завода. Первым владельцем «Кванта» был красноярский предприниматель Анатолий Золотухин, позже собственником стали его дети.
  • С «Квантом», по данным базы «Спарк», связано два юрлица — ООО ТК «Квант 2014» и ООО ТК «Квант». Учредителем первого является депутат заксобрания Максим Золотухин, а соучредителями второго — шесть наследников Анатолия Золотухина, включая Максима — всем принадлежат доли по 16,67%.
  • ООО ТК «Квант 2014» за 2023 год отчиталось о 28 миллионах выручки и 142 тысячах чистой прибыли. ООО ТК «Квант» заработало 141,3 млн рублей с убытком в 10,4 млн рублей.
  • До этого мы рассказывали, кто владеет красноярскими торговыми центрами.
Читайте также:
ТЦ «Квант» хотят переделать. Ларьки внутри уберут, парковка будет платнойКорнеры, вертикальная ферма, шефский рынок: каким будет гастроквартал у «Кванта»
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Михаил Котюков#Сергей Еремин#Правительство края#Котюков#ТК «Квант»#IT-парк
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика