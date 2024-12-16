В центре Красноярска планируют создать IT-парк. Он может появиться в «Кванте»

Posted 16 декабря, 07:16
Published 16 декабря, 07:16
Modified 16 декабря, 08:53
Updated 16 декабря, 08:53
16 декабря Еремин в своих соцсетях со ссылкой на слова губернатора Михаила Котюкова написал, что в торговом комплексе «Квант» хотят сделать IT-парк. По словам Еремина, сейчас уже выкупается здание ТК.
«Проспект Мира» обратился к гендиректору ТК «Квант» Максиму Золотухину. Он заявил, что к ним по этому вопросу никто не обращался.
«Информация не соответствует действительности. Торговый комплекс „Квант“ как был, так и остается рынком. Насколько я знаю, Сергей Еремин уже выпустил опровержение или отредактировал пост».
Спустя несколько часов экс-мэр Красноярска действительно отредактировал пост и удалил упоминание ТК «Квант».
Корреспонденту «ПМ» в пресс-службе правительства края сказали, что создание парка планируется в две очереди и все-таки может затронуть «Квант», который примыкает к бывшему зданию АТС «Ростелекома».
«Сейчас в рамках первой очереди выкуплено здание, которое находится по адресу: улица Диктатуры Пролетариата, 31 (бывшее здание АТС „Ростелекома“). Ведутся работы по разработке и утверждению дизайн-проекта.
В будущем, в случае необходимости увеличения площадей создаваемого IT-парка, рассматривается возможность создания второй очереди».
Максим Золотухин в беседе с «ПМ» сказал на это, что его в такие идеи, «к сожалению, никто не посвящает».
Концепцию создания парка разработал фонд «Сколково».