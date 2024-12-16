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Posted 16 декабря, 08:51

Published 16 декабря, 08:51

Modified 16 декабря, 09:01

Updated 16 декабря, 09:01

На заброшенном комбинате на Каче сделают дизайн-завод и арт-пространство. Вот эскизы

На заброшенном комбинате на Каче сделают дизайн-завод и арт-пространство. Вот эскизы

16 декабря 2024, 08:51
Фото: vk.com/jd_krsk.
Бывшее здание комбината питания на Железнодорожников хотят превратить в арт-пространство.

Эскизы публикует администрация Железнодорожного района — их предоставил собственник будущего торгово-офисного комплекса. Как «ПМ» писал ранее, на третьем этаже главного корпуса разместится филиал дизайн-завода «Флакон».

Фото: vk.com/jd_krsk

Дизайн-завод «Флакон» — торгово-выставочный и офисный комплекс в Москве на территории бывшего Хрустального завода имени Калинина, который реконструировали под креативное пространство с офисами дизайнерских студий, архитектурных бюро, мастерскими и так далее.

В здании экс-комбината также разместятся офисы и арт-пространства — там планируют проводить выставки и другие культурно-массовые мероприятия. На первом этаже будет продуктовый магазин.

Работы собираются завершить в 2025 году.

  • Ранее мы писали, что в 2023 году здание обанкротившегося комбината школьного питания приобрела на торгах за 85,6 миллиона рублей тюменская группа компаний «Колесник» (ООО «Пик Рестрой») Сергея Колесника — а именно потребительский кооператив развития коммерческой недвижимости «Модуль Олимпус». Красноярская компания «Красредевелопмент» — представитель компании «Колесник» в Красноярске.
  • Отметим, что эту недвижимость уже выставляли на продажу за 169 млн рублей.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Кача#Железнодорожный район
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