На заброшенном комбинате на Каче сделают дизайн-завод и арт-пространство. Вот эскизы

Дизайн-завод «Флакон» — торгово-выставочный и офисный комплекс в Москве на территории бывшего Хрустального завода имени Калинина, который реконструировали под креативное пространство с офисами дизайнерских студий, архитектурных бюро, мастерскими и так далее.