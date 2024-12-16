На заброшенном комбинате на Каче сделают дизайн-завод и арт-пространство. Вот эскизы

Posted 16 декабря, 08:51
Published 16 декабря, 08:51
Modified 16 декабря, 09:01
Updated 16 декабря, 09:01
Эскизы публикует администрация Железнодорожного района — их предоставил собственник будущего торгово-офисного комплекса. Как «ПМ» писал ранее, на третьем этаже главного корпуса разместится филиал дизайн-завода «Флакон».
Дизайн-завод «Флакон» — торгово-выставочный и офисный комплекс в Москве на территории бывшего Хрустального завода имени Калинина, который реконструировали под креативное пространство с офисами дизайнерских студий, архитектурных бюро, мастерскими и так далее.
В здании экс-комбината также разместятся офисы и арт-пространства — там планируют проводить выставки и другие культурно-массовые мероприятия. На первом этаже будет продуктовый магазин.
Работы собираются завершить в 2025 году.