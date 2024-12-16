Владимир Ефимов: По льготной аренде в Москве откроются два детских сада и гостиница

Он напомнил, что программа аренды на льготных условиях «1 рубль за квадратный метр в год» за последние 12 лет с лишним лет обеспечивает бизнесу возможность восстанавливать исторические здания и открывать учреждения различного рода деятельности в столичных объектах. Так, за 11 месяцев уходящего года предприниматели по итогам торгов смогли арендовать три здания суммарной площадью более 2,7 тысячи квадратных метров для открытия в них двух частных образовательных заведений и гостиницы. Ефимов напомнил, что на сегодня бизнес занимает 65 столичных объектов суммарной площадью порядка 63,2 тысячи квадратных метров.