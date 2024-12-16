Владимир Ефимов: По льготной аренде в Москве откроются два детских сада и гостиница

Posted 16 декабря, 17:58
Published 16 декабря, 17:58
Modified 16 декабря, 17:59
Updated 16 декабря, 17:59
Как пишет www.mos.ru, такие данные привел заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он напомнил, что программа аренды на льготных условиях «1 рубль за квадратный метр в год» за последние 12 лет с лишним лет обеспечивает бизнесу возможность восстанавливать исторические здания и открывать учреждения различного рода деятельности в столичных объектах. Так, за 11 месяцев уходящего года предприниматели по итогам торгов смогли арендовать три здания суммарной площадью более 2,7 тысячи квадратных метров для открытия в них двух частных образовательных заведений и гостиницы. Ефимов напомнил, что на сегодня бизнес занимает 65 столичных объектов суммарной площадью порядка 63,2 тысячи квадратных метров.
Программа «1 рубль за квадратный метр в год» заработала в Москве в 2012 году. Она предназначена для предпринимателей, которые планируют арендовать объекты культурного наследия. С 2013 года в таких объектах инвесторы имеют возможность открыть частные детские сады и школы. А с 2022 года подобные городские площадки предприниматели имеют право арендовать в льготном порядке для открытия отелей.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что арендованные за неполный 2024 год объекты недвижимости располагаются в трех административных столичных округах Москвы — ЮВАО, САО и ЦАО. Два объекта суммарной площадью свыше чем 1,8 тысячи квадратных метров столичные власти передали бизнесменам для открытия частных детских садов, а еще в одном инвестор начнет обустраивать отель категории «три звезды» или выше.
Для участия в данной инициативе инвестор должен победить на специализированных торгах, после чего заключить льготную аренду на 49 лет, если речь идет о школах, детских садах и объектах культурного наследия, и на 20 лет — в случае с открытием гостиницы.
Предпринимателю после подписания договора предстоит провести ремонт здания и реализовать все требования, связанные с осуществлением учебной деятельности или размещением гостиницы. После этого возможен переход на льготную ставку.
Развитие электронных сервисов для бизнеса реализуется на государственном уровне в рамках воплощения нацпроекта «Цифровая экономика». Получить все сведения об этом и других нацпроектах столичного региона можно здесь.