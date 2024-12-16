Внематочная беременность

Причины этого явления могут быть связаны с тем, что при ЭКО несколько эмбрионов могут быть перенесены в матку, что увеличивает шансы на имплантацию одного из них в фаллопиевой трубе. Важно отметить, что подобные случаи требуют особого внимания со стороны медицинского персонала. Женщинам, прошедшим процедуру ЭКО, рекомендуется внимательно следить за своим состоянием и сообщать врачу о любых необычных симптомах.