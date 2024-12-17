63-летняя пенсионерка погибла в ДТП в Канском районе. Еще один человек пострадал

Posted 17 декабря, 02:58
Published 17 декабря, 02:58
Modified 17 декабря, 03:05
Updated 17 декабря, 03:05
По предварительным данным, 63-летняя водительница «Мазды» ехала в сторону Красноярска. В какой-то момент она выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Хендай», за рулем которого был 53-летний водитель.
В результате ДТП водителя «Хендай» с травмами госпитализировали в больницу. От полученных травм пенсионерка погибла.
Сейчас сотрудники ДПС проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.