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Posted 17 декабря, 02:58

Published 17 декабря, 02:58

Modified 17 декабря, 03:05

Updated 17 декабря, 03:05

В ДТП в Канском районе погибла 63-летняя водительница

63-летняя пенсионерка погибла в ДТП в Канском районе. Еще один человек пострадал

17 декабря 2024, 02:58
Фото: t.me/mvd_24.

В ДТП в Канском районе погибла 63-летняя водительница

В Канском районе вечером 16 декабря произошла авария, в которой погибла пенсионерка и пострадал 53-летний автомобилист.

По предварительным данным, 63-летняя водительница «Мазды» ехала в сторону Красноярска. В какой-то момент она выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «Хендай», за рулем которого был 53-летний водитель.

Видео: t.me/mvd_24.

В результате ДТП водителя «Хендай» с травмами госпитализировали в больницу. От полученных травм пенсионерка погибла.

Сейчас сотрудники ДПС проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.

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#Никита Алексеев#Видео#Люди#Общество#Происшествия#ДТП#Авария#Красноярский край#ГИБДД#Канский район#Водитель#Пенсионерка
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