+70 рублей за год. Сколько сейчас стоят мандарины в Красноярске и как их выбрать

Posted 17 декабря, 09:52
Published 17 декабря, 09:52
Modified 17 декабря, 09:54
Updated 17 декабря, 09:54
В октябре 2024 года мы купили в магазинах мандарины по цене от 199 до 299 рублей за килограмм. Тогда в сетях были представлены цитрусы из России, Китая и ЮАР.
А вот как изменились цены и ассортимент ближе к Новому году.
В магазине «Хороший» есть два вида мандаринов — с листом из Китая стоимостью 176,9 рубля за килограмм и из Марокко за 269,9 рубля. В прошлом году они стоили 139,9 рубля и 226,9 рубля соответственно.
В магазине «Командор» той же сети похожий выбор, еще есть мандарины бейби, в ведре из Китая, из Южной Кореи, из Турции. Вот ценники:
В магазине «Красный Яр» есть мандарины из ЮАР за 379,9 рубля — в 2023 году они стоили 349,8 рубля, из Марокко за 249,9 рубля, мандарины на ветке из Китая за 199,9 рубля — в 2023 году они стоили 149,9 рубля.
Как ранее отмечали в сети, марокканский мандарин уже несколько лет по цене «не очень привлекателен» — поэтому он «не в топах продаж и залеживается из-за того, что покупателю не интересен». Альтернативой в сети называли как раз мандарины на ветке из Китая.
Еще можно купить мандарины бейби за 299,9 рубля и мандарины в ведре за 279,9 рубля.
В «Ленте» нашлись отборные мандарины за 329,99, в прошлом году их цена была 299,9 рубля. Также для доставки доступны мандарины бейби за 299,9 рубля и с листочком за 239,9 рубля — в 2023 году они стоили 229,9 рубля и 219,9 рубля соответственно. Мы указали цены без скидок.
В «Магните» мы нашли мандарины из Марокко за 249,9 рубля, мандарины мини — за 259,9 рубля и мандарины с листочками за 229,9 рубля.
В среднем, почти все виды мандаринов подорожали на 20-70 рублей за килограмм. Хотя сорт из Марокко наоборот подешевел в этом году — в 2023 году в большинстве магазинов килограмм стоил 279,9 рубля.
Советы по выбору давали в Роскачестве. Плоды должны быть спелыми и неповрежденными. Спелость можно определить по аромату, равномерности и яркости окраски кожицы, а еще весу — в спелых плодах содержится больше сока, поэтому они тяжелее, чем недозревшие. Спелый мандарин легко чистится. У недозревших мандаринов неравномерная окраска, есть зеленоватые пятна на кожице.
Не стоит покупать мандарины с повреждениями и участками темного или белого цветов. Нельзя покупать мандарины с плесенью и другие фрукты, которые находились рядом с заплесневелыми плодами.
В Роспотребнадзоре уточняли, что небольшие точки на кожуре могут быть признаком поражения плодов насекомыми. Если на фруктах есть листочки, то обрывать их не стоит: так мандарины будут храниться дольше. Но сами зеленые листья — не показатель свежести.
Мандарины могут вызвать аллергию, как и любые другие цитрусовые. При их употреблении нужно быть осторожными людям с заболеваниями или расстройствами желудочно-кишечного тракта.