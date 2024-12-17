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Posted 17 декабря, 09:52

Published 17 декабря, 09:52

Modified 17 декабря, 09:54

Updated 17 декабря, 09:54

В Красноярске сравнили цены на мандарины

+70 рублей за год. Сколько сейчас стоят мандарины в Красноярске и как их выбрать

17 декабря 2024, 09:52
Фото: prmira.ru.

В Красноярске сравнили цены на мандарины

В преддверии Нового года «Проспект Мира» посмотрел, какие мандарины есть в красноярских магазинах, сколько они стоят, как изменились цены за год и как правильно выбрать эти цитрусовые.

В октябре 2024 года мы купили в магазинах мандарины по цене от 199 до 299 рублей за килограмм. Тогда в сетях были представлены цитрусы из России, Китая и ЮАР.

А вот как изменились цены и ассортимент ближе к Новому году.

Сколько стоят мандарины сейчас и как изменились цены?

В магазине «Хороший» есть два вида мандаринов — с листом из Китая стоимостью 176,9 рубля за килограмм и из Марокко за 269,9 рубля. В прошлом году они стоили 139,9 рубля и 226,9 рубля соответственно.

Это ассортимент мандаринов в магазине «Хороший»Это ассортимент мандаринов в магазине «Хороший»
Это ассортимент мандаринов в магазине «Хороший»Это ассортимент мандаринов в магазине «Хороший»
Это ассортимент мандаринов в магазине «Хороший». Фото: prmira.ru

В магазине «Командор» той же сети похожий выбор, еще есть мандарины бейби, в ведре из Китая, из Южной Кореи, из Турции. Вот ценники:

  • мандарины бейби: стоят 239,9 рубля
  • мандарины с листом из Китая: стоят 179,9 рубля, в 2023 году — 149,9 рубля;
  • мандарины в ведре из Китая: стоят 279,9 рубля;
  • мандарины из Турции: стоят 239,9 рубля;
  • мандарины из Южной Кореи: стоят 329,9 рубля.
Это ассортимент мандаринов в магазине «Командор»Это ассортимент мандаринов в магазине «Командор»
Это ассортимент мандаринов в магазине «Командор»Это ассортимент мандаринов в магазине «Командор»
Это ассортимент мандаринов в магазине «Командор»Это ассортимент мандаринов в магазине «Командор»
Это ассортимент мандаринов в магазине «Командор»Это ассортимент мандаринов в магазине «Командор»
Это ассортимент мандаринов в магазине «Командор». Фото: prmira.ru

В магазине «Красный Яр» есть мандарины из ЮАР за 379,9 рубля — в 2023 году они стоили 349,8 рубля, из Марокко за 249,9 рубля, мандарины на ветке из Китая за 199,9 рубля — в 2023 году они стоили 149,9 рубля.

Как ранее отмечали в сети, марокканский мандарин уже несколько лет по цене «не очень привлекателен» — поэтому он «не в топах продаж и залеживается из-за того, что покупателю не интересен». Альтернативой в сети называли как раз мандарины на ветке из Китая.

Еще можно купить мандарины бейби за 299,9 рубля и мандарины в ведре за 279,9 рубля.

Это ассортимент мандаринов в магазине «Красный Яр»Это ассортимент мандаринов в магазине «Красный Яр»
Это ассортимент мандаринов в магазине «Красный Яр»Это ассортимент мандаринов в магазине «Красный Яр»
Это ассортимент мандаринов в магазине «Красный Яр»Это ассортимент мандаринов в магазине «Красный Яр»
Это ассортимент мандаринов в магазине «Красный Яр»Это ассортимент мандаринов в магазине «Красный Яр»
Это ассортимент мандаринов в магазине «Красный Яр». Фото: prmira.ru

В «Ленте» нашлись отборные мандарины за 329,99, в прошлом году их цена была 299,9 рубля. Также для доставки доступны мандарины бейби за 299,9 рубля и с листочком за 239,9 рубля — в 2023 году они стоили 229,9 рубля и 219,9 рубля соответственно. Мы указали цены без скидок.

Фото: lenta.com

В «Магните» мы нашли мандарины из Марокко за 249,9 рубля, мандарины мини — за 259,9 рубля и мандарины с листочками за 229,9 рубля.

Это ассортимент мандаринов в магазине «Магнит»Это ассортимент мандаринов в магазине «Магнит»
Это ассортимент мандаринов в магазине «Магнит»Это ассортимент мандаринов в магазине «Магнит»
Это ассортимент мандаринов в магазине «Магнит»Это ассортимент мандаринов в магазине «Магнит»
Это ассортимент мандаринов в магазине «Магнит». Фото: prmira.ru

В среднем, почти все виды мандаринов подорожали на 20-70 рублей за килограмм. Хотя сорт из Марокко наоборот подешевел в этом году — в 2023 году в большинстве магазинов килограмм стоил 279,9 рубля.

Как правильно выбрать мандарины?

Советы по выбору давали в Роскачестве. Плоды должны быть спелыми и неповрежденными. Спелость можно определить по аромату, равномерности и яркости окраски кожицы, а еще весу — в спелых плодах содержится больше сока, поэтому они тяжелее, чем недозревшие. Спелый мандарин легко чистится. У недозревших мандаринов неравномерная окраска, есть зеленоватые пятна на кожице.

Не стоит покупать мандарины с повреждениями и участками темного или белого цветов. Нельзя покупать мандарины с плесенью и другие фрукты, которые находились рядом с заплесневелыми плодами.

В Роспотребнадзоре уточняли, что небольшие точки на кожуре могут быть признаком поражения плодов насекомыми. Если на фруктах есть листочки, то обрывать их не стоит: так мандарины будут храниться дольше. Но сами зеленые листья — не показатель свежести.

Мандарины могут вызвать аллергию, как и любые другие цитрусовые. При их употреблении нужно быть осторожными людям с заболеваниями или расстройствами желудочно-кишечного тракта.

  • В Красноярске фудблогер оценила семь видов мандаринов из супермаркета и составила свой рейтинг.
  • Ранее представитель ягодного союза, специализирующегося на экзотических фруктах, Ирина Козий заявила, что поставки мандаринов из Марокко в этом году практически прекратились. Однако красноярские сети уверили, что с наличием марокканских мандаринов всё будет в порядке.
  • Еще «ПМ» следит за ценами на красную икру. Мы сравнили, как изменились цены с октября, и рассказали, что будет дальше.
  • Из новогодних товаров подорожали еще сладкие подарки. В среднем стоимость наборов шоколадных конфет поднялась на 5-15% в сравнении с прошлым годом.
  • Из услуг в Красноярске перед Новым годом вырастут цены на такси. Стоимость поездки может подорожать на 300 рублей — ​​с 20 по 30 декабря ожидается максимальный рост цен.
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Новый год#Рост цен#Мандарины
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