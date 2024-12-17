+70 рублей за год. Сколько сейчас стоят мандарины в Красноярске и как их выбрать

Как ранее отмечали в сети, марокканский мандарин уже несколько лет по цене «не очень привлекателен» — поэтому он «не в топах продаж и залеживается из-за того, что покупателю не интересен». Альтернативой в сети называли как раз мандарины на ветке из Китая.