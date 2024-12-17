Экс-замглавы УЗС посадили за взятку «Крузером» на подряды Универсиады

За шесть месяцев они незаконно заключили 17 контрактов более чем на 19 миллионов рублей. После оплаты замдиректора УЗС потребовал от знакомого взятку в виде Toyota Land Cruiser 200 и бесплатное обслуживание машины на 312 тысяч рублей. В денежном выражении сумма взятки составила больше 5,8 млн рублей.