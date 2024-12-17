Экс-замглавы УЗС посадили за взятку «Крузером» на подряды Универсиады

Posted 17 декабря, 05:31
Published 17 декабря, 05:31
Modified 17 декабря, 06:32
Updated 17 декабря, 06:32
В мае 2018 года управления дорог и зеленого строительства заключили контракты на благоустройство и озеленение Красноярска. Работы необходимо было выполнить до старта зимней Универсиады-2019. Ответственность за качество и сроки легла на замдиректора УЗС Сергея Дармограя.
По данным следователей, замдиректора Сергей Дармограй предложил знакомому бизнесмену, владеющему двумя фирмами, заключить договоры на ландшафтные работы без конкурентных процедур. За такие преимущества Дармограй попросил вознаграждение.
За шесть месяцев они незаконно заключили 17 контрактов более чем на 19 миллионов рублей. После оплаты замдиректора УЗС потребовал от знакомого взятку в виде Toyota Land Cruiser 200 и бесплатное обслуживание машины на 312 тысяч рублей. В денежном выражении сумма взятки составила больше 5,8 млн рублей.
Договор купли-продажи оформили на третью фирму, чтобы это не выглядело подозрительно. Спустя неделю Сергей Дармограй получил авто в распоряжение.
В сентябре 2019 года он якобы приобрел машину у предприятия, фактически не расплачиваясь за нее, а в январе 2021 года продал ее.
Дармограй вину не признал и заявил, что машину в подарок не получал. Однако суд признал его виновным в получении взятки и назначил 9 колонии строгого режима. Кроме того, экс-чиновник должен выплатить 11,7 миллиона рублей штрафа. На моторную лодку и два автомобиля осужденного наложили арест.