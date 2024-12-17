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Posted 17 декабря, 06:38

Published 17 декабря, 06:38

Modified 17 декабря, 06:40

Updated 17 декабря, 06:40

В краевом соцфонде ответили на обвинения о задержке пенсий

Что говорят в соцфонде о жалобах на задержку пенсий

17 декабря 2024, 06:38
Фото: 1MI.

В краевом соцфонде ответили на обвинения о задержке пенсий

Накануне жители Красноярска и других городов массово пожаловались на задержку пенсий. Однако в социальном фонде заявили, что деньги перечислили вовремя.

В понедельник, 16 декабря, жители Красноярского края начали массово сообщать о задержке пенсий.

По словам людей, обычно выплаты поступают 15 декабря, но так как это число выпало на воскресенье, то деньги должны были перевести 14 декабря. Однако выплаты не пришли.

Вечером 16 декабря красноярцы стали сообщать, что пенсия все-таки поступила на карту. Одна из красноярок рассказала «ПМ», что деньги перечислили в 18:30.

«Проспект Мира» решил выяснить, с чем была связана задержка пенсий. В социальном фонде Красноярского края нам заявили, что деньги перечислили своевременно и в полном объеме.

«График выплаты пенсий и иных социальных выплат в Красноярском крае на этот год опубликован на сайте социального фонда РФ.
В соответствии с этим графиком в декабре денежные средства в кредитные учреждения перечисляются в два потока — 16 и 23 декабря.
Расчетный день длится с 06:00 до 24:00. В течение этого времени средства поступают на счета. Не всегда бывает так, что это происходит именно с утра. 16 декабря это произошло после 17:00».

В социальном фонде добавили, что в предыдущие месяцы жители края действительно получали пенсии раньше, но эти даты указаны в графике выплат.

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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Выплаты#Пенсии#Красноярский край#Социальный фонд
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