Ефимов: Столица предоставила 25 га земли для производств на юго-востоке столицы

Posted 17 декабря, 14:33
Published 17 декабря, 14:33
Modified 17 декабря, 14:33
Updated 17 декабря, 14:33
«С марта 2022-го инвесторы могут получить в аренду участки для возведения производств за символическую плату — всего один рубль в год. За это время город выделил свыше 25 гектаров земли в районах Некрасовка, Капотня, Люблино и Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа для строительства объектов общей площадью около 275 тысяч квадратных метров», — проинформировал заммэра. Вложения в реализацию этих проектов могут превысить 20 миллиардов рублей. В результате в городе будет создано более 2,5 тысячи рабочих мест. Об этом пишет mos.ru.
В частности, на юго-востоке города предполагается построить комплекс, где откроются производства компаний, занятых в сферах легкой, целлюлозно-бумажной и электронной промышленности. Инвесторы также намереваются построить современные цеха, где будет налажен выпуск станков и стройматериалов.
Москва намерена предоставить всестороннюю поддержку столичным промышленникам в соответствии с распоряжением мэра столицы Сергея Собянина. В целях локализации станкостроительного производства рядом с индустриальным парком «Руднево» город передал инвестору земельный участок площадью более 10 гектаров по льготной ставке рубль в год и льготный инвестиционный кредит. Ожидается, что завод будет якорным предприятием по разработке и выпуску отечественных станков для высокотехнологичных отраслей промышленности. На нем будет создано 1,1 тысячи рабочих мест.
Кроме того, в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) на площадке «Руднево» намечен запуск производства товаров для дома и сада.
«С начала 2024 года с инвесторами заключены договоры аренды пяти участков общей площадью свыше 22 гектаров на юго-востоке столицы для строительства производственных объектов площадью почти 244 тысячи квадратных метров», — рассказал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман. Договоры аренды предполагается заключать на пять лет без проведения торгов по льготной ставке рубль в год.
Ранее мэр Собянин сообщал, что в рамках МаИП для формирования новых производств город предоставил инвесторам и застройщикам 50 земельных участков за рубль в год.