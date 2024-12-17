prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 декабря, 14:33

Published 17 декабря, 14:33

Modified 17 декабря, 14:33

Updated 17 декабря, 14:33

Ефимов: Столица предоставила 25 га земли для производств на юго-востоке столицы

Ефимов: Столица предоставила 25 га земли для производств на юго-востоке столицы

17 декабря 2024, 14:33
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Московская администрация выделила инвесторам восемь земельных участков для создания производств по льготной ставке — один рубль в год. Предприятия расположены на юго-востоке столицы, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С марта 2022-го инвесторы могут получить в аренду участки для возведения производств за символическую плату — всего один рубль в год. За это время город выделил свыше 25 гектаров земли в районах Некрасовка, Капотня, Люблино и Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа для строительства объектов общей площадью около 275 тысяч квадратных метров», — проинформировал заммэра. Вложения в реализацию этих проектов могут превысить 20 миллиардов рублей. В результате в городе будет создано более 2,5 тысячи рабочих мест. Об этом пишет mos.ru.

В частности, на юго-востоке города предполагается построить комплекс, где откроются производства компаний, занятых в сферах легкой, целлюлозно-бумажной и электронной промышленности. Инвесторы также намереваются построить современные цеха, где будет налажен выпуск станков и стройматериалов.

Москва намерена предоставить всестороннюю поддержку столичным промышленникам в соответствии с распоряжением мэра столицы Сергея Собянина. В целях локализации станкостроительного производства рядом с индустриальным парком «Ру‌днево» город передал инвестору земельный участок площадью более 10 гектаров по льготной ставке рубль в год и льготный инвестиционный кредит. Ожидается, что завод будет якорным предприятием по разработке и выпуску отечественных станков для высокотехнологичных отраслей промышленности. На нем будет создано 1,1 тысячи рабочих мест.

Кроме того, в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) на площадке «Ру‌днево» намечен запуск производства товаров для дома и сада.

«С начала 2024 года с инвесторами заключены договоры аренды пяти участков общей площадью свыше 22 гектаров на юго-востоке столицы для строительства производственных объектов площадью почти 244 тысячи квадратных метров», — рассказал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман. Договоры аренды предполагается заключать на пять лет без проведения торгов по льготной ставке рубль в год.

Ранее мэр Собянин сообщал, что в рамках МаИП для формирования новых производств город предоставил инвесторам и застройщикам 50 земельных участков за рубль в год.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика