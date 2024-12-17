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Posted 17 декабря, 01:36

Published 17 декабря, 01:36

Modified 17 декабря, 01:37

Updated 17 декабря, 01:37

Госэкспертиза одобрила проект красноярского «Суриков-центра»

Госэкспертиза одобрила проект «Суриков-центра». Его построят к 400-летию Красноярска

17 декабря 2024, 01:36
Фото: t.me/gradvestnik.

Госэкспертиза одобрила проект красноярского «Суриков-центра»

Проект «Суриков-центра» получил положительное заключение госэкспертизы. Торги на поиск подрядчика, который построит объект, планируют объявить в начале 2025 года.

В сентябре этого года были представлены эскизы будущего облика фасадов «Суриков-центра». Архитекторы отметили, что за основу взяли образ сундука Сурикова. Там хранились этюды и эскизы художника.

Известно, что созданием эскиза занималось архитектурное бюро «Проектдевелопмент».

Фото: t.me/gradvestnik

В департаменте градостроительства рассказали, что «Суриков-центр» должен появиться к 400-летию Красноярска.

По задумке архитекторов, здание будет разделено на две зоны: публичную и непубличную. В первой будут расположены образовательные помещения для посетителей и выставочные залы. Во второй — фондохранилище, бытовые помещения и административный блок.

Планируется, что в фойе «Суриков-центра» будут три больших светильника в форме берез. Это отсылка к трем березам, которые посадил Василий Суриков и сейчас растут на территории музея-усадьбы.

  • До этого мы писали, что на строительство «Суриков-центра» мэрия планирует потратить 600 миллионов рублей. В следующем году — 200 миллионов рублей, 400 миллионов — в 2026.
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