Госэкспертиза одобрила проект «Суриков-центра». Его построят к 400-летию Красноярска

Posted 17 декабря, 01:36
Published 17 декабря, 01:36
Modified 17 декабря, 01:37
Updated 17 декабря, 01:37
В сентябре этого года были представлены эскизы будущего облика фасадов «Суриков-центра». Архитекторы отметили, что за основу взяли образ сундука Сурикова. Там хранились этюды и эскизы художника.
Известно, что созданием эскиза занималось архитектурное бюро «Проектдевелопмент».
В департаменте градостроительства рассказали, что «Суриков-центр» должен появиться к 400-летию Красноярска.
По задумке архитекторов, здание будет разделено на две зоны: публичную и непубличную. В первой будут расположены образовательные помещения для посетителей и выставочные залы. Во второй — фондохранилище, бытовые помещения и административный блок.
Планируется, что в фойе «Суриков-центра» будут три больших светильника в форме берез. Это отсылка к трем березам, которые посадил Василий Суриков и сейчас растут на территории музея-усадьбы.