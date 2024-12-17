Из Красноярска распродают билеты в Москву и Питер за 8 тысяч, в Турцию — за 20

В конце декабря и в марте из Красноярска в Москву можно улететь за 8 831 рубль или 8 275 рублей. До Санкт-Петербурга есть билеты в декабре за 8 291 рубль, в феврале — за 8 711 рублей. Как указано на сайте, билетов с такими ценами осталось немного.