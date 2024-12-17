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Posted 17 декабря, 12:11

Published 17 декабря, 12:11

Modified 17 декабря, 12:22

Updated 17 декабря, 12:22

Из Красноярска распродают билеты в Москву и Питер за 8 тысяч, в Турцию — за 20

Из Красноярска распродают билеты в Москву и Питер за 8 тысяч, в Турцию — за 20

17 декабря 2024, 12:11
Фото: 1MI.
Авиакомпания «Аэрофлот» открыла распродажу билетов из Красноярска в несколько городов.

В конце декабря и в марте из Красноярска в Москву можно улететь за 8 831 рубль или 8 275 рублей. До Санкт-Петербурга есть билеты в декабре за 8 291 рубль, в феврале — за 8 711 рублей. Как указано на сайте, билетов с такими ценами осталось немного.

Фото: www.aeroflot.ru

Есть билеты со скидкой в города Турции. Например, в Анталью в конце декабря за 20 521 рубль или в Стамбул в марте за 17 830 рублей.

Фото: www.aeroflot.ru

Есть скидки и на авиабилеты в другие города. Всего в распродаже участвует более 200 направлений.

Другие авиакомпании на эти даты предлагают билеты по более высокой цене. Так, билеты на рейс из Красноярска в Москву можно приобрести от Nordwind Airlines — за 12 521 рубль, от Utair — за 17 938 рублей.

Билет на рейс Красноярск–Санкт-Петербург от Nordwind Airlines стоит 17 592 рубля.

  • До этого мы рассказывали о том, что из Красноярска запустят новые авиарейсы в дальневосточные города.

Тут мы писали о том, что из Красноярска на Шри-Ланку будет летать еще шесть рейсов в неделю.

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