Из Красноярска распродают билеты в Москву и Питер за 8 тысяч, в Турцию — за 20

Posted 17 декабря, 12:11
Published 17 декабря, 12:11
Modified 17 декабря, 12:22
Updated 17 декабря, 12:22
В конце декабря и в марте из Красноярска в Москву можно улететь за 8 831 рубль или 8 275 рублей. До Санкт-Петербурга есть билеты в декабре за 8 291 рубль, в феврале — за 8 711 рублей. Как указано на сайте, билетов с такими ценами осталось немного.
Есть билеты со скидкой в города Турции. Например, в Анталью в конце декабря за 20 521 рубль или в Стамбул в марте за 17 830 рублей.
Есть скидки и на авиабилеты в другие города. Всего в распродаже участвует более 200 направлений.
Другие авиакомпании на эти даты предлагают билеты по более высокой цене. Так, билеты на рейс из Красноярска в Москву можно приобрести от Nordwind Airlines — за 12 521 рубль, от Utair — за 17 938 рублей.
Билет на рейс Красноярск–Санкт-Петербург от Nordwind Airlines стоит 17 592 рубля.
Тут мы писали о том, что из Красноярска на Шри-Ланку будет летать еще шесть рейсов в неделю.