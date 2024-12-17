Какая погода будет в Красноярске в новогоднюю ночь?

Posted 17 декабря, 09:55
Published 17 декабря, 09:55
Modified 17 декабря, 10:03
Updated 17 декабря, 10:03
Синоптик в разговоре с «Проспектом Мира» сообщил, что в ночь с 31 декабря на 1 января в Красноярске ожидается от -13 до -18 градусов.
«Подчеркну, что прогноз пока предварительный. Что касается осадков, то делать долгосрочный прогноз очень трудно. Возможно, что в новогоднюю ночь будет идти небольшой снег».
По прогнозу сервиса «Яндекс. Погода», в Красноярске в ночь на 1 января будет около -3 градусов, пойдет небольшой снег.
Для более долгосрочных прогнозов используют усредненные данные о погоде за последние десять лет. Чем дальше дата от сегодняшней, тем менее точный прогноз.