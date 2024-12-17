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Posted 17 декабря, 09:55

Published 17 декабря, 09:55

Modified 17 декабря, 10:03

Updated 17 декабря, 10:03

Какая погода будет в Красноярске в новогоднюю ночь?

Какая погода будет в Красноярске в новогоднюю ночь?

17 декабря 2024, 09:55
Фото: 1MI.
Руководитель отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов рассказал, какая погода ждет красноярцев на Новый год.

Синоптик в разговоре с «Проспектом Мира» сообщил, что в ночь с 31 декабря на 1 января в Красноярске ожидается от -13 до -18 градусов.

«Подчеркну, что прогноз пока предварительный. Что касается осадков, то делать долгосрочный прогноз очень трудно. Возможно, что в новогоднюю ночь будет идти небольшой снег».

По прогнозу сервиса «Яндекс. Погода», в Красноярске в ночь на 1 января будет около -3 градусов, пойдет небольшой снег.

Фото: yandex.ru/pogoda

Для более долгосрочных прогнозов используют усредненные данные о погоде за последние десять лет. Чем дальше дата от сегодняшней, тем менее точный прогноз.

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