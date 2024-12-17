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Posted 17 декабря, 06:24

Published 17 декабря, 06:24

Modified 17 декабря, 06:45

Updated 17 декабря, 06:45

Красноярцам рассказали, когда откроются ледовые городки и горки

Красноярцам рассказали, когда откроются ледовые городки и горки

17 декабря 2024, 06:24
Фото: t.me/krasnoyarsk_kirovskii.
Мэрия Красноярска анонсировала открытие новогодних городков во всех семи районах города.

Руководитель департамента социального развития Евгения Юрьева на пресс-конференции рассказала, что ледовые городки начнут работу с 21 декабря.

«С 21 декабря во всех районах и микрорайонах города начнутся торжественные мероприятия. Будут открываться наши традиционные, любимые красноярцами, ледовые городки.
Каждый городок будет уникален, и в каждом из них будет своя, если можно так сказать, фишечка. Например, в Советском районе, переходя от одной структуры к другой, вы сможете найти ледовый qr-код. И, соответственно, наведя телефон, прослушать музыкальные композиции Петра Ильича Чайковского».

Красноярцам уже показывали эскизы будущих ледовых городков. Тут — эскизы фигур, которые будут на локациях «Красгорпарка», а тут — эскизы городка на острове Татышев.

  • Здесь мы опубликовали программу праздничных мероприятий на Новый год в Красноярске. Главная елка города откроется, например, 27 декабря на острове Татышев.
  • Если у вас еще нет новогоднего настроения, то есть способы, как это исправить. Можно посетить места, которые празднично украшены.
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