Красноярцам рассказали, когда откроются ледовые городки и горки

Posted 17 декабря, 06:24
Published 17 декабря, 06:24
Modified 17 декабря, 06:45
Updated 17 декабря, 06:45
Руководитель департамента социального развития Евгения Юрьева на пресс-конференции рассказала, что ледовые городки начнут работу с 21 декабря.
«С 21 декабря во всех районах и микрорайонах города начнутся торжественные мероприятия. Будут открываться наши традиционные, любимые красноярцами, ледовые городки.
Каждый городок будет уникален, и в каждом из них будет своя, если можно так сказать, фишечка. Например, в Советском районе, переходя от одной структуры к другой, вы сможете найти ледовый qr-код. И, соответственно, наведя телефон, прослушать музыкальные композиции Петра Ильича Чайковского».