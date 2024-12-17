Красноярцы не могут обменять рубли на доллары. В банках нет валюты

Posted 17 декабря, 09:43
Published 17 декабря, 09:43
Modified 17 декабря, 09:45
Updated 17 декабря, 09:45
О проблеме красноярцы рассказали изданию sibnovosti.ru. По словам одной из них, она не смогла найти в городе доллары нового образца.
«Сначала смотрела, где выгоднее и ехала туда, потом было уже неважно, по какому курсу, лишь бы обменять. Вчера неплохой курс был в „ББР банке“. Позвонила в отделение, сказали доллары есть, приезжайте. Но всё оказалось не так просто. В филиале на Марковского они действительно были. Вот только банкнот нового образца не оказалось», — говорит красноярка.
Доллары США нового образца стали выпускаться с 2009 года. Купюры старого образца находятся в свободном обороте — уведомлений об ограничениях не было ни от Федеральной резервной системы, ни от Минфина США.
Однако в некоторых странах доллары старого образца либо вообще не принимают, либо принимают по заниженному курсу. Можно потерять примерно 10% от стоимости.
Как пишет издание, жители проверили вечером 16 декабря несколько банков. В отделении «Совкомбанка» на Ленина заявили, что у них нет валюты. В «МТС банке» на Ленина заявили, что ни евро, ни долларов у них нет.
«Перед вами мужчина уже спрашивал. Нет у нас. Доллары будут, только если клиенты принесут их на обмен», — заявила сотрудница банка.
В «Альфа-Банке» была аналогичная ситуация: сотрудница заявила, что доллары у них появляются только если клиент решит обменять их на рубли. В «СберБанке» в районе Агропрома не оказалось никакой валюты. Сотрудник филиала предложил записаться в так называемую очередь на обмен.
В «Россельхозбанке» на Перенсона сказали, что днем доллары были, причем нового образца, но уже закончилась.
Утром, 17 декабря, новые доллары удалось найти в «СберБанке» в Солнечном и в «Россельхозбанке» на Перенсона. В других проверенных изданием отделениях их не оказалось.