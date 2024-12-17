Край закупит сотни протезов на 30 миллионов рублей — они подорожали вдвое за три года

Posted 17 декабря, 06:10
Published 17 декабря, 06:10
Modified 17 декабря, 06:42
Updated 17 декабря, 06:42
Тендер на поставку протезов верхних конечностей в 2025 году появился на сайте госзакупок. Их заказало отделение Фонда пенсионного и социального страхования по краю. В закупке не указано количество изделий, но, учитывая цены на некоторые из них, на сумму закупки можно приобрести сотни протезов.
Судя по закупке протезов на 2022 год Фондом социального страхования края, стоимость большинства протезов выросла вдвое. Например, косметический протез предплечья стоил тогда 31 411 рублей, сейчас — 72 623 рубля.
Вот как изменились цены на другие протезы:
|Название протеза
|Цена в закупке на 2022 год
|Цена в закупке на 2025 год
|Протез предплечья рабочий
|51 501 рубль
|73 190 рублей
|Протез плеча активный (тяговый)
|35 618 рублей
|145 776 рублей
|Протез предплечья косметический
|31 411 рублей
|72 623 рубля
|Протез кисти косметический
|12 662 рубля
|34 833 рубля
|Протез кисти рабочий
|34 960 рублей
|71 467 рублей
|Протез кисти активный (тяговый)
|117 690 рублей
|141 898 рублей
|Протез плеча рабочий
|63 603 рубля
|90 012 рублей
|Протез плеча косметический
|53 303 рубля
|100 143 рубля
Отметим, что один из протезов подешевел: это протез предплечья активный (тяговый) — он стоил 139 820 рублей, а теперь стоит 131 600 рублей.