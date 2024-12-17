Край закупит сотни протезов на 30 миллионов рублей — они подорожали вдвое за три года

Тендер на поставку протезов верхних конечностей в 2025 году появился на сайте госзакупок. Их заказало отделение Фонда пенсионного и социального страхования по краю. В закупке не указано количество изделий, но, учитывая цены на некоторые из них, на сумму закупки можно приобрести сотни протезов.