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Posted 17 декабря, 06:10

Published 17 декабря, 06:10

Modified 17 декабря, 06:42

Updated 17 декабря, 06:42

Край закупит сотни протезов на 30 миллионов рублей — они подорожали вдвое за три года

Край закупит сотни протезов на 30 миллионов рублей — они подорожали вдвое за три года

17 декабря 2024, 06:10
Фото: www.freepik.com.
В Красноярском крае заказали сотни протезов на 30,6 миллиона рублей. За три года цена большинства из них выросла в два раза.

Тендер на поставку протезов верхних конечностей в 2025 году появился на сайте госзакупок. Их заказало отделение Фонда пенсионного и социального страхования по краю. В закупке не указано количество изделий, но, учитывая цены на некоторые из них, на сумму закупки можно приобрести сотни протезов.

Судя по закупке протезов на 2022 год Фондом социального страхования края, стоимость большинства протезов выросла вдвое. Например, косметический протез предплечья стоил тогда 31 411 рублей, сейчас — 72 623 рубля.

Вот как изменились цены на другие протезы:

Название протеза Цена в закупке на 2022 год Цена в закупке на 2025 год
Протез предплечья рабочий 51 501 рубль 73 190 рублей
Протез плеча активный (тяговый) 35 618 рублей 145 776 рублей
Протез предплечья косметический 31 411 рублей 72 623 рубля
Протез кисти косметический 12 662 рубля 34 833 рубля
Протез кисти рабочий 34 960 рублей 71 467 рублей
Протез кисти активный (тяговый) 117 690 рублей 141 898 рублей
Протез плеча рабочий 63 603 рубля 90 012 рублей
Протез плеча косметический 53 303 рубля 100 143 рубля

Отметим, что один из протезов подешевел: это протез предплечья активный (тяговый) — он стоил 139 820 рублей, а теперь стоит 131 600 рублей.

  • Еще в марте 2023 года уполномоченный по правам человека в крае Марк Денисов заявил, что во время боевых действий регион «особенно нуждается» в собственном производстве современных протезов.
  • Он сообщал, что самая частая травма, которую российские военные получают на СВО — от взрывной мины с утратой конечности. Уже в 2023 году, по словам омбудсмена, в край возвращались участники боевых действий, которые остались без рук или ног.
  • Денисов отмечал, что за счет государства можно покупать высокотехнологичные протезы и в частных организациях, но, как он считает, это большая нагрузка для бюджета.
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