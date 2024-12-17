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Posted 17 декабря, 10:53

Published 17 декабря, 10:53

Modified 17 декабря, 10:55

Updated 17 декабря, 10:55

На «Красноярских Столбах» могут закрыть теплые туалеты на зиму

На «Столбах» могут закрыть теплые туалеты на зиму. На их содержание нет денег

17 декабря 2024, 10:53
Фото: Красноярские Столбы, t.me.

На «Красноярских Столбах» могут закрыть теплые туалеты на зиму

На «Красноярских Столбах» могут на зиму закрыть теплые туалеты из-за отсутствия денег на их обслуживание.

Посетительницы нацпарка рассказала телеграм-каналу «Борус», что о возможном закрытии уборных говорят сами сотрудники «Столбов». Якобы это должно произойти 27 декабря.

«Раньше было федеральное финансирование, а теперь больше его нет, а у города нет средств на содержание. Поэтому возможно туалеты сделают платными», — поделилась красноярка.

Речь идет о двух модульных туалетах — на кордоне Лалетино и 2-й Поперечной. Их построили в 2022 году на федеральные и краевые средства.

В нацпарке каналу подтвердили, что проблема с деньгами на обслуживание туалетов есть. Однако пока решение о закрытии не приняли — сейчас ищут источники финансирования для содержания уборных.

  • В этом году в Красноярске уже происходили странности с уличными туалетами. В мае в городе открыли три бесплатных туалета на набережных. Однако они проработали меньше суток, и их закрыли на всё лето. Сообщалось только то, что специалисты «проводят отладку систем», поэтому туалеты не работают. В итоге новые туалеты открыли только в сентябре.
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#София Штейнберг#Деньги#Красноярск#Туалеты#Зима#Красноярские Столбы#Общественные туалеты#Проблемы
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