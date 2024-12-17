На «Столбах» могут закрыть теплые туалеты на зиму. На их содержание нет денег

Posted 17 декабря, 10:53
Published 17 декабря, 10:53
Modified 17 декабря, 10:55
Updated 17 декабря, 10:55
Посетительницы нацпарка рассказала телеграм-каналу «Борус», что о возможном закрытии уборных говорят сами сотрудники «Столбов». Якобы это должно произойти 27 декабря.
«Раньше было федеральное финансирование, а теперь больше его нет, а у города нет средств на содержание. Поэтому возможно туалеты сделают платными», — поделилась красноярка.
Речь идет о двух модульных туалетах — на кордоне Лалетино и 2-й Поперечной. Их построили в 2022 году на федеральные и краевые средства.
В нацпарке каналу подтвердили, что проблема с деньгами на обслуживание туалетов есть. Однако пока решение о закрытии не приняли — сейчас ищут источники финансирования для содержания уборных.