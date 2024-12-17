Потанин: Стратегия развития «Норникеля» принесет в бюджет 60 млрд рублей ежегодно

Posted 17 декабря, 11:10
Published 17 декабря, 11:10
Modified 17 декабря, 11:12
Updated 17 декабря, 11:12
В интервью «РБК» Потанин заявил, что объем производства в Норильске сохранится в прежнем объеме, несмотря на санкции и планы за рубежом. Кроме того, стратегия развития компании, в частности модернизация Надеждинского металлургического завода, в перспективе существенно усилит налоговую базу России — прирост составит 60 миллиардов рублей в год. В «Норникеле» заявляют, что их стратегия развития направлена также на рост рабочих мест, сохранение компетенций и обеспечение металлами всех потребителей на внутреннем рынке.
По словам Владимира Потанина, корректировка стратегии развития и включение в нее совместного производства с китайскими партнерами — следствие влияния санкций на международные расчеты и логистические цепочки. План компании по выстраиванию кооперации получил поддержку государства при условии развития производства в России.
«Помимо производства за рубежом мы развиваем производство в России. Например, мы не только сохраняем объем плавильных мощностей в Норильске, но и увеличиваем его за счет расширения Надеждинского металлургического завода. Скорректировав таким образом нашу программу, и ответив на те вызовы, которые нам указало правительство, нам удалось получить поддержку», — отметил Потанин.
Комментируя слова Владимира Потанина, председатель комитета по экономике и налоговой политике краевого парламента Егор Васильев отметил, что заявленные планы отвечают текущим нуждам региона.
«Санкционные ограничения создают сложности для металлургической отрасли в России, но в случае „Норникеля“ четко декларируется, что план развития будет продолжен, причем по ключевым для нас направлениям. Это, прежде всего, загрузка мощностей внутри региона с расширением производства на Надеждинском заводе, а также загрузка компаний, которые находятся в кооперации с „Норникелем“, включая Красноярский завод цветных металлов, — сказал депутат. — Отмечу, что в стратегии „Норникеля“ говорится о достижении заявленных результатов к 2028–2030 году. Рабочий срок бюджетного планирования и на уровне федерации, и на уровне края также составляет шесть лет. Соответственно, планы компании укладываются в региональную стратегию, и это говорит нам о том, что важнейший для экономики Норильский промышленный район движется единым курсом со всем регионом, да и со всей страной».
Ко всему прочему, президент «Норникеля» прокомментировал тенденции, которые наблюдаются в российской экономике. Что касается существующей ключевой ставки, то, по мнению Потанина, расти бизнесу она не мешает, главное — не менять условия и дать компаниям адаптироваться. Её снижение при этом не даст эффекта, и одна из основных причин этого — дефицит кадров:
«У нас есть дефицит рабочей силы, мы об этом знаем. Соответственно, если появится материальный ресурс, деньги для инвестиций в какое-то производство, то важно понимать, что за трудовые ресурсы будут это производить. Потому что при той конкуренции, которая сейчас за трудовые ресурсы происходит, просто будет неконтролируемый рост заработной платы, который, соответственно, приведет к тому, что спрос опять разогреется. Это змея, пожирающая свой хвост».
Отдельной темой интервью стала экологическая программа компании по сокращению выбросов в Норильске. Основные инвестиции в ее реализацию удалось совершить еще до роста курса доллара, выросших налогов и инфляции. В этом году, отметил Потанин, экологическая программа предприятия обеспечила улавливание 377 тысяч тонн диоксида серы, что отвечает прописанным в законе требованиям. Планы же остаются неизменными — достичь в ближайшие годы сокращения выбросов в Норильске на 90%.
«Очевидно, что заявленное снижение показателя выбросов на 90% — это достаточно амбициозный и для нашей страны беспрецедентный план, но он тоже сохраняется, и для края это, безусловно, важно», — считает депутат Егор Васильев.