Потанин: Стратегия развития «Норникеля» принесет в бюджет 60 млрд рублей ежегодно

В интервью «РБК» Потанин заявил, что объем производства в Норильске сохранится в прежнем объеме, несмотря на санкции и планы за рубежом. Кроме того, стратегия развития компании, в частности модернизация Надеждинского металлургического завода, в перспективе существенно усилит налоговую базу России — прирост составит 60 миллиардов рублей в год. В «Норникеле» заявляют, что их стратегия развития направлена также на рост рабочих мест, сохранение компетенций и обеспечение металлами всех потребителей на внутреннем рынке.