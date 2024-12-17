Итоги экспертизы экс-премьера Лапшина скоро огласят. Его просят не сажать из-за рака

Posted 17 декабря, 04:50
Published 17 декабря, 04:50
Modified 17 декабря, 06:27
Updated 17 декабря, 06:27
В объединенной пресс-службе судов сообщили, что в Центральном районном суде пройдет открытое судебное заседание, на котором озвучат результаты медицинской экспертизы Юрия Лапшина.
Экс-председателя правительства Красноярского судят по делу о махинациях с метро. Прокуратура запрашивала 6 лет лишения свободы, но в начале лета защита экс-чиновника объявила, что у экс-премьера четвертая стадия рака, и попросила освободить его от реального наказания.
В итоге Лапшину назначили экспертизу, которая установит, не включено ли заболевание Лапшина в перечень болезней, препятствующих отбыванию наказания. Экспертизу провели в Иркутской области.
Экс-премьера Лапшина и экс-руководителя транспортного управления края Константина Мандрова обвиняют в превышении должностных полномочий при строительстве метро в Красноярске.
По данным следствия, в 2019 году они знали, что компания «КрасноярскТИСИЗ» Олега Митволя не выполнила все необходимые работы по метрополитену, но выплатили фирме более 740 млн рублей. Кроме того, Мандрова обвиняют в получении взятки по этому же делу в размере 5 млн рублей.
14 июня обвиняемые выступили с последним словом в суде. Адвокат Лапшина заявил, что его подзащитный болен раком четвёртой стадии, и попросил не лишать того свободы. Сторона защиты Мандрова просила вернуть дело прокурору, потому что «им неясно, от чего защищаться».
Прокурор запрашивал для Лапшина 6 лет колонии общего режима, а Мандрову — 12 лет колонии строгого режима.