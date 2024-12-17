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Posted 17 декабря, 04:50

Published 17 декабря, 04:50

Modified 17 декабря, 06:27

Updated 17 декабря, 06:27

Результаты экспертизы экс-премьера края Лапшина огласят 19 декабря

Итоги экспертизы экс-премьера Лапшина скоро огласят. Его просят не сажать из-за рака

17 декабря 2024, 04:50
Фото: prmira.ru.

Результаты экспертизы экс-премьера края Лапшина огласят 19 декабря

Ранее экс-премьеру Красноярского края Юрию Лапшину назначили судебно-медицинскую экспертизу. Ее результаты озвучат 19 декабря.

В объединенной пресс-службе судов сообщили, что в Центральном районном суде пройдет открытое судебное заседание, на котором озвучат результаты медицинской экспертизы Юрия Лапшина.

Экс-председателя правительства Красноярского судят по делу о махинациях с метро. Прокуратура запрашивала 6 лет лишения свободы, но в начале лета защита экс-чиновника объявила, что у экс-премьера четвертая стадия рака, и попросила освободить его от реального наказания.

В итоге Лапшину назначили экспертизу, которая установит, не включено ли заболевание Лапшина в перечень болезней, препятствующих отбыванию наказания. Экспертизу провели в Иркутской области.

Экс-премьера Лапшина и экс-руководителя транспортного управления края Константина Мандрова обвиняют в превышении должностных полномочий при строительстве метро в Красноярске.

По данным следствия, в 2019 году они знали, что компания «КрасноярскТИСИЗ» Олега Митволя не выполнила все необходимые работы по метрополитену, но выплатили фирме более 740 млн рублей. Кроме того, Мандрова обвиняют в получении взятки по этому же делу в размере 5 млн рублей.

14 июня обвиняемые выступили с последним словом в суде. Адвокат Лапшина заявил, что его подзащитный болен раком четвёртой стадии, и попросил не лишать того свободы. Сторона защиты Мандрова просила вернуть дело прокурору, потому что «им неясно, от чего защищаться».

Прокурор запрашивал для Лапшина 6 лет колонии общего режима, а Мандрову — 12 лет колонии строгого режима.

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