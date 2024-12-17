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Posted 17 декабря, 08:48

Published 17 декабря, 08:48

Modified 17 декабря, 08:50

Updated 17 декабря, 08:50

Средняя зарплата курьеров в Красноярске почти достигла 100 тысяч рублей

Сколько зарабатывают курьеры в Красноярске? Спрос на них вырос на 54%

17 декабря 2024, 08:48
Фото: prmira.ru.

Средняя зарплата курьеров в Красноярске почти достигла 100 тысяч рублей

Аналитики выяснили, насколько выросли спрос и зарплаты курьеров в Красноярске и крае в 2024 году.

За 2024 год, по данным платформы hh.ru, в Красноярском крае было открыто 4,6 тысячи курьерских вакансий — это на 54% больше, чем годом ранее.

Работодатели готовы платить курьерам 92 200 рублей в среднем. При этом медиана зарплатных предложений в целом в крае находится на уровне 76 905 рублей.

На фоне прироста курьерских вакансий, доставщики остаются в числе дефицитных кадров — на одну вакансию приходится только 2,6 резюме, при норме от 4 резюме на вакансию.

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