Сколько зарабатывают курьеры в Красноярске? Спрос на них вырос на 54%

Posted 17 декабря, 08:48
Published 17 декабря, 08:48
Modified 17 декабря, 08:50
Updated 17 декабря, 08:50
За 2024 год, по данным платформы hh.ru, в Красноярском крае было открыто 4,6 тысячи курьерских вакансий — это на 54% больше, чем годом ранее.
Работодатели готовы платить курьерам 92 200 рублей в среднем. При этом медиана зарплатных предложений в целом в крае находится на уровне 76 905 рублей.
На фоне прироста курьерских вакансий, доставщики остаются в числе дефицитных кадров — на одну вакансию приходится только 2,6 резюме, при норме от 4 резюме на вакансию.