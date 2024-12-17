Стала известна дата открытия катка на острове Татышев. Его заливали больше месяца

В другие дни каток будет работать с 10:00 до 22:00. Выход на лёд стоит 100 рублей в час. Для детей от 4 до 7 лет — 50 рублей, дети младше — бесплатно. Прокат коньков стоит 150 рублей в час, размерный ряд с 25 по 47.