Стала известна дата открытия катка на острове Татышев. Его заливали больше месяца

Posted 17 декабря, 09:06
Published 17 декабря, 09:06
Modified 17 декабря, 09:08
Updated 17 декабря, 09:08
Каток на острове начали заливать 15 ноября. Однако сначала рабочие не могли завершить заливку из-за температурных качелей, а потом из-за снегопадов.
Как сообщили в соцсетях острова, открытие запланировано на 19:00 20-го декабря. На открытии устроят праздник «Неоновый бал» — будут проводить розыгрыши, выступит музыкальная группа и прозвучит Dj-сет.
«Если хочешь попытать счастье и выиграть безлимитный абонемент на каток сезон 2024-2025, то мы ждем тебя в неоновом костюме. Подойдут также светящиеся элементы и яркие аксессуары», — пишут в соцсетях острова.
В другие дни каток будет работать с 10:00 до 22:00. Выход на лёд стоит 100 рублей в час. Для детей от 4 до 7 лет — 50 рублей, дети младше — бесплатно. Прокат коньков стоит 150 рублей в час, размерный ряд с 25 по 47.