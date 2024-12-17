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Posted 17 декабря, 09:06

Published 17 декабря, 09:06

Modified 17 декабря, 09:08

Updated 17 декабря, 09:08

Стала известна дата открытия катка на острове Татышев в Красноярске

Стала известна дата открытия катка на острове Татышев. Его заливали больше месяца

17 декабря 2024, 09:06
Фото: vk.com/ostrovtatyshev.

Стала известна дата открытия катка на острове Татышев в Красноярске

В пресс-службе острова Татышев рассказали, когда наконец откроется каток.

Каток на острове начали заливать 15 ноября. Однако сначала рабочие не могли завершить заливку из-за температурных качелей, а потом из-за снегопадов.

Как сообщили в соцсетях острова, открытие запланировано на 19:00 20-го декабря. На открытии устроят праздник «Неоновый бал» — будут проводить розыгрыши, выступит музыкальная группа и прозвучит Dj-сет.

«Если хочешь попытать счастье и выиграть безлимитный абонемент на каток сезон 2024-2025, то мы ждем тебя в неоновом костюме. Подойдут также светящиеся элементы и яркие аксессуары», — пишут в соцсетях острова.

В другие дни каток будет работать с 10:00 до 22:00. Выход на лёд стоит 100 рублей в час. Для детей от 4 до 7 лет — 50 рублей, дети младше — бесплатно. Прокат коньков стоит 150 рублей в час, размерный ряд с 25 по 47.

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