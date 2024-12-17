В «Единой России» обсудили капитальный ремонт объектов образования

Posted 17 декабря, 11:30
Published 17 декабря, 11:30
Modified 17 декабря, 11:30
Updated 17 декабря, 11:30
В штабе участвовали представители регионов и Министерства просвещения. Президент России Владимир Путин отметил эту инициативу как важную на XXII съезде партии.
Якушев подчеркнул, что выполнение поручений главы государства станет одним из главных направлений работы партии в ближайшие годы, информирует mkset.ru. Подводя итоги прошедшего года, можно отметить, что программа в целом показывает хорошие результаты.
По словам Якушева, за время выполнения программы было построено 1682 детских сада и 1439 школ. В уходящем году было завершено строительство 98 новых образовательных учреждений и ожидается сдача в эксплуатацию еще 134 объектов до конца года.
Секретарь генсовета ЕР добавил, что капитальный ремонт школ завершен в таких регионах, как Адыгея, Ингушетия, Калмыкия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чечня, а также в Московской, Мурманской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Сахалинской, Смоленской и Тюменской областях. Однако в 38 регионах остаются риски по срокам строительства 77 школ и семи детских садов.
Владимир Якушев также обратил внимание на риск возможных задержек с капитальным ремонтом 56 объектов в 34 регионах страны. Для решения этой проблемы следует организовать штабы на строительных площадках. Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» подчеркнул, что заказчиками по капитальному ремонту образовательных учреждений должны быть опытные строители.
Якушев добавил, что результаты работ по капитальному ремонту и строительству школ будут приниматься во внимание партией «Единая Россия» при подготовке к предстоящим выборам и депутаты уже закреплены за каждым объектом.
Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что сотрудничество между «Единой Россией» и Министерством просвещения способствует превышению показателей по строительству новых объектов образования. Президент поставил задачу возвести 1300 учебных заведений до конца года, а на данный момент число завершенных объектов превышает 1400. С 2019 года было построено 1682 детских сада, что улучшило доступность дошкольного образования.
В заключение Якушев выразил признательность коллегам за их труд и отметил важность тщательной организации всех процессов в рамках президентских инициатив, сообщают на сайте ER.RU.
Он подчеркнул необходимость контроля подрядчиков, отслеживания их финансового состояния и возникающих сложностей, чтобы понимать, кто приступает к реализации проекта. Якушев отметил, что недопустимо допускать долгострои.
«Прошу к этому вопросу подойти ответственно. Работы в следующем году будет много», — заключил он.