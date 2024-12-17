В Красноярске завершился детский предновогодний проект «Поделись теплом»

Posted 17 декабря, 04:26
Published 17 декабря, 04:26
Modified 17 декабря, 04:26
Updated 17 декабря, 04:26
В рамках акции дети Свердловского района из центра комплексного обслуживания населения посетили парк «Роев ручей».
В рамках рождественского квеста малышам с помощью родителей пришлось разгадывать загадки зоопарка и его обитателей. Благодаря командой работе ребята успели познакомиться и подружиться.
«Квест оказался познавательным, в процесс включились как дети, так и родители. Атмосфера семейного праздника сложилась очень теплая», — говорит папа четвероклассника Ивана Константин Левинский.
Семейный праздник также посетили Дед Мороз со Снегурочкой. Вместе с детьми они водили хоровод и делали памятные фото.
Юные красноярцы написали письма бородатому волшебнику, в которых рассказали о желаемых подарках. Также для ребят провели фотоссесию с хаски.
Иван участник акции:
«Было здорово! Мне особенно понравились собаки. Одноклассникам обязательно расскажу», — рассказал участник акции Иван.
Завершилась встреча юных красноярцев и энергетиков чаепитием.
СГК реализует проект «Поделись теплом» в Красноярске с 2013 года. Он «родился» накануне профессионального праздника — Дня энергетика. Компания, которой в этом году исполняется 15 лет, решила таким образом поделиться с горожанами хорошим настроением. Встреча в «Роевом ручье» в 2024 году стала заключительной, но от этого не менее душевной.