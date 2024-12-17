В Красноярске завершился детский предновогодний проект «Поделись теплом»

СГК реализует проект «Поделись теплом» в Красноярске с 2013 года. Он «родился» накануне профессионального праздника — Дня энергетика. Компания, которой в этом году исполняется 15 лет, решила таким образом поделиться с горожанами хорошим настроением. Встреча в «Роевом ручье» в 2024 году стала заключительной, но от этого не менее душевной.