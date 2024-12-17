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Posted 17 декабря, 04:26

Published 17 декабря, 04:26

Modified 17 декабря, 04:26

Updated 17 декабря, 04:26

На заимке деда Мороза

В Красноярске завершился детский предновогодний проект «Поделись теплом»

17 декабря 2024, 04:26
Фото: Анна Тарасова. На заимке деда Мороза
Красноярские энергетики провели финальную предновогоднюю встречу социального проекта СГК «Поделись теплом». Рождественским квестом и памятной фотосессией закончился предновогодний социальный проект «Сибирской генерирующей компании» «Поделись теплом».

В рамках акции дети Свердловского района из центра комплексного обслуживания населения посетили парк «Роев ручей».

Активные игры сплотили ребятишекАктивные игры сплотили ребятишек
Активные игры сплотили ребятишек. Фото: Анна Тарасова

В рамках рождественского квеста малышам с помощью родителей пришлось разгадывать загадки зоопарка и его обитателей. Благодаря командой работе ребята успели познакомиться и подружиться.

«Квест оказался познавательным, в процесс включились как дети, так и родители. Атмосфера семейного праздника сложилась очень теплая», — говорит папа четвероклассника Ивана Константин Левинский.
Фото: Анна Тарасова

Семейный праздник также посетили Дед Мороз со Снегурочкой. Вместе с детьми они водили хоровод и делали памятные фото.

Видео: sibgenco.online.

Юные красноярцы написали письма бородатому волшебнику, в которых рассказали о желаемых подарках. Также для ребят провели фотоссесию с хаски.

Иван участник акции:

«Было здорово! Мне особенно понравились собаки. Одноклассникам обязательно расскажу», — рассказал участник акции Иван.
У всех участников проекта «Поделись теплом» была возможность сделать фото на память с обаятельным хаскиУ всех участников проекта «Поделись теплом» была возможность сделать фото на память с обаятельным хаски
Горячий чай, хрустящая пицца и отличное настроение. Что может быть лучше для завершения прекрасного дня?Горячий чай, хрустящая пицца и отличное настроение. Что может быть лучше для завершения прекрасного дня?
У всех участников проекта «Поделись теплом» была возможность сделать фото на память с обаятельным хаски. Фото: Анна Тарасова

Завершилась встреча юных красноярцев и энергетиков чаепитием.

СГК реализует проект «Поделись теплом» в Красноярске с 2013 года. Он «родился» накануне профессионального праздника — Дня энергетика. Компания, которой в этом году исполняется 15 лет, решила таким образом поделиться с горожанами хорошим настроением. Встреча в «Роевом ручье» в 2024 году стала заключительной, но от этого не менее душевной.

#Никита Алексеев#Видео
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