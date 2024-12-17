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Posted 17 декабря, 07:52

Published 17 декабря, 07:52

Modified 17 декабря, 07:52

Updated 17 декабря, 07:52

В Красноярском крае планируют усыплять агрессивных бродячих собак

В Красноярском крае планируют усыплять агрессивных бродячих собак

17 декабря 2024, 07:52
Фото: 1MI.
В Красноярском крае хотят разрешить усыплять агрессивных бродячих собак. Законопроект планируют обсудить на ближайшей сессии ЗС.

Авторы проекта отмечают, что действующая система работы с бездомными собаками не приносит результата. С начала этого года в Красноярском крае зарегистрировано 740 случаев нападения бродячих собак на людей. Это на 219 больше, чем в 2023 году.

По словам депутатов заксобрания, количество бездомных животных не уменьшается. На данный момент в крае в приютах содержится больше 1,5 тысяч агрессивных собак, которых нельзя выпускать обратно на улицу.

После принятия нового законопроекта агрессивных и больных собак смогут усыплять спустя 45 дней после отлова. Агрессивность выловленных животных будет определять специальная комиссия, в которой будут специалисты ветнадзора и кинолога.

Что касается невостребованных собак, то их усыплять не планируют. Авторы проекта объяснили, что после чипирования и стерилизации животных будут выпускать на волю.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярский край#Собаки#ЗС#Бездомные собаки#Законопроект#Агрессивные собаки
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