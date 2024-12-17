В Красноярском крае стало меньше семей, которые могут позволить себе авто в кредит

Posted 17 декабря, 02:07
Published 17 декабря, 02:07
Modified 17 декабря, 02:07
Updated 17 декабря, 02:07
Выяснилось, что в России смогут приобрести недорогое авто в кредит и содержать его только 17,6% семей. По этому показателю Красноярский край занял в рейтинге 12 место.
Аналитики отмечают, что только 25,6% красноярских семей могут позволить себе купить в кредит новый автомобиль стоимостью 1,2 миллиона рублей. Для сравнения: в 2023 году доля таких семей составляла 28,5%.
В этом году снизилось и доля красноярских семей, которые могут приобрести в кредит новую машину стоимостью 2,9 миллиона рублей — 9%. В прошлом году было 9,5% таких семей.