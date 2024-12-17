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Posted 17 декабря, 02:07

Published 17 декабря, 02:07

Modified 17 декабря, 02:07

Updated 17 декабря, 02:07

Только 25% семей в Красноярском крае могут купить недорогое авто в кредит

В Красноярском крае стало меньше семей, которые могут позволить себе авто в кредит

17 декабря 2024, 02:07
Фото: 1MI.

Только 25% семей в Красноярском крае могут купить недорогое авто в кредит

В Красноярском крае на 3% стало меньше семей, которые могут купить недорогую новую машину в кредит. Об этом рассказали аналитики «РИА Новости».

Выяснилось, что в России смогут приобрести недорогое авто в кредит и содержать его только 17,6% семей. По этому показателю Красноярский край занял в рейтинге 12 место.

Аналитики отмечают, что только 25,6% красноярских семей могут позволить себе купить в кредит новый автомобиль стоимостью 1,2 миллиона рублей. Для сравнения: в 2023 году доля таких семей составляла 28,5%.

В этом году снизилось и доля красноярских семей, которые могут приобрести в кредит новую машину стоимостью 2,9 миллиона рублей — 9%. В прошлом году было 9,5% таких семей.

  • До этого мы рассказывали о том, что с начала 2024 года красноярцам выдали автокредитов почти на 24 миллиарда рублей.
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