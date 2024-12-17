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Posted 17 декабря, 12:55

Published 17 декабря, 12:55

Modified 17 декабря, 12:55

Updated 17 декабря, 12:55

В центре Красноярска откроется «первая китайская чайная»

В центре Красноярска откроется «первая китайская чайная»

17 декабря 2024, 12:55
Фото: vk.com/mettea.krsk.
На проспекте Мира в Красноярске откроется китайская чайная Met Tea.

Чайная откроется на месте закрывшегося фастфуда Subway. В соцсетях заведения сказано, что это «первая китайская чайная».

Сеть китайских чайных Met Tea открылась в 2014 году. В России работает восемь своих точек и 13 франчайзинговых. Чайная есть в Москве, Иркутске, Нижнем Новгороде.

Фото: vk.com/mettea.krsk

Заведения сети специализируются на чае из Китая и чайных напитках. В других городах один напиток стоит около 390-420 рублей.

Сейчас в помещении на Мира идет ремонт. Точной даты открытия не сообщается — в соцсетях пишут, что открытие «скоро».

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