В центре Красноярска откроется «первая китайская чайная»

Posted 17 декабря, 12:55
Published 17 декабря, 12:55
Modified 17 декабря, 12:55
Updated 17 декабря, 12:55
Чайная откроется на месте закрывшегося фастфуда Subway. В соцсетях заведения сказано, что это «первая китайская чайная».
Сеть китайских чайных Met Tea открылась в 2014 году. В России работает восемь своих точек и 13 франчайзинговых. Чайная есть в Москве, Иркутске, Нижнем Новгороде.
Заведения сети специализируются на чае из Китая и чайных напитках. В других городах один напиток стоит около 390-420 рублей.
Сейчас в помещении на Мира идет ремонт. Точной даты открытия не сообщается — в соцсетях пишут, что открытие «скоро».