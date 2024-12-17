Заместитель мэра Москвы Ефимов рассказал о реорганизации участка в Даниловском районе

Программа комплексного развития территорий направлена на создание современных многофункциональных городских пространств, которые включают жилье, дороги и необходимую инфраструктуру. На сегодняшний день в Москве в стадии разработки и реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью свыше 3,1 тысячи гектаров. Все работы ведутся в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина.