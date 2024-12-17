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Posted 17 декабря, 19:55

Published 17 декабря, 19:55

Modified 17 декабря, 19:55

Updated 17 декабря, 19:55

Заместитель мэра Москвы Ефимов рассказал о реорганизации участка в Даниловском районе

Заместитель мэра Москвы Ефимов рассказал о реорганизации участка в Даниловском районе

17 декабря 2024, 19:55
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
В Южном административном округе Москвы участок площадью 0,83 гектара будет преобразован в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ).

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что проект решения о редевелопменте уже размещен на официальном сайте столичного правительства.

Ефимов отметил, что территория, расположенная рядом с Москвой-рекой и улицей Мустая Карима, будет застроена современным жильём. Инвестиции в проект составят 7,34 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 41 миллион рублей. Реализация инициативы обеспечит появление около 80 новых рабочих мест в Даниловском районе, пишет mos.ru.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что на участке будет построено 21,58 тысячи квадратных метров жилья. На первых этажах разместятся магазины, кафе, предприятия бытового обслуживания и другие коммерческие объекты. Придомовая территория будет благоустроена: оборудуют зоны отдыха, спортивные площадки, прогулочные дорожки, а также организуют новое озеленение и дорожную инфраструктуру.

Программа комплексного развития территорий направлена на создание современных многофункциональных городских пространств, которые включают жилье, дороги и необходимую инфраструктуру. На сегодняшний день в Москве в стадии разработки и реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью свыше 3,1 тысячи гектаров. Все работы ведутся в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина.

#Общество
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