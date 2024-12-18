10 фильмов, которые создают новогоднее настроение — топ красноярского киноблогера

Прекрасный милый фильм про канун Рождества — Джонатан встречает девушку Сару, они оба не свободны, но решают, что есть судьба и пишут номера своих телефонов на форзаце книги и на банкноте. Если она существует, то Сара и Джонатан непременно встретятся. На фоне отличный рождественский, и не только, Нью-Йорк.