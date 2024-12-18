10 фильмов, которые создают новогоднее настроение — топ красноярского киноблогера

Posted 18 декабря, 08:19
Published 18 декабря, 08:19
Modified 18 декабря, 08:24
Updated 18 декабря, 08:24
Автор телеграм-канала «КиноМуся» рассказала «ПМ», что включила в топ банальные (или нет) фильмы на Новый год.
Serendipity (2001)
Страна: США
Режиссер: Питер Челсом
Прекрасный милый фильм про канун Рождества — Джонатан встречает девушку Сару, они оба не свободны, но решают, что есть судьба и пишут номера своих телефонов на форзаце книги и на банкноте. Если она существует, то Сара и Джонатан непременно встретятся. На фоне отличный рождественский, и не только, Нью-Йорк.
8 femmes (2001)
Страна: Франция, Италия
Режиссер: Франсуа Озон
Вообще не типичная рекомендация, но всё происходит в канун Рождества: в доме происходит убийство. Кто-то заколол ножом хозяина дома. Кроме него в этом же особняке находились восемь женщин. Телефона нет, машины сломаны, нужно узнать, кто же убийца.
The Nightmare Before Christmas (1993)
Страна: США
Режиссер: Генри Селик
Джек Скеллингтон — любимец жителей города Хеллоуин, он отлично пугает людей, но он очень от этого устал. Однажды он попадает в город Рождество и решает, что может заменить Санта-Клауса. Отличный мультик в сопродюсерстве с Тимом Бертоном.
The How the Grinch Stole Christmas (2000)
Страна: США
Режиссер: Рон Ховард
Считай новогодняя классика: жители Ктограда собираются праздновать Рождество, только Гринча всё это раздражает. Синди Лу пытается разобраться, кто же так обидел Гринча в детстве, а заодно хочет подружить его с жителями.
Die Hard (1988)
Страна: США
Режиссер: Джон Мактирнан
Никто не сможет меня переубедить, что фильм про Джона Макклейна не новогодний. Джон приезжает на рождественскую вечеринку к жене Холли, которая работает в небоскребе. Внезапно его захватывают террористы.
It's a Wonderful Life (1947)
Страна: США
Режиссер: Фрэнк Капра
Во-первых, это главный рождественский фильм Голливуда и классика на все времена. Фильм про Джорджа Бейли, который решает уйти из жизни (грустно, согласны), но тут появляется ангел-хранитель, который показывает семьянину альтернативный мир.
Love Actually (2003)
Страна: Франция, Великобритания, США
Режиссер: Ричард Кёртис
Если вы думаете, что я оставлю эту подборку без упоминания этого фильма, вы ошибаетесь. 100% классика — калейдоскоп смешных и трогательных историй о любви. Если вы не видели — вы зря проводили новогодние праздники!
New Year's Eve (2011)
Страна: США
Режиссер: Гэрри Маршалл
Фильм устроен по принципу предыдущего: много новелл объединенных ожиданием Нового года, с шикарным кастом, только менее популярен. Обязательно посмотрите, и обратите внимание на кусок с речью актрисы Хилари Суонк, которую она произносит перед тем, как поднимут новогодний шар на Таймс-сквер — есть такая сцена в фильме. Отличное пожелание всем.
A Christmas Gift from Bob (2020)
Страна: Великобритания, США
Режиссер: Чарльз Мартин Смит
До встречи с котом Бобом Джеймс не любил Рождество, но с его появлением в жизни произошло настоящее чудо. В какой-то момент Джеймс стал недомогать, когда-то именно кот Боб подарил своему хозяину новую жизнь, возможно, и в этот раз он сотворит настоящее рождественское чудо.
2015
Страна: Россия
Режиссер: Василий Сигарев
Также как и с Маклейном — никто меня не убедит, что это не новогоднее кино! Буквально классика от Василия Сигарева, про то, что Новый год в России — стихия неуправляемая и беспощадная.