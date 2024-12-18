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Posted 18 декабря, 08:19

Published 18 декабря, 08:19

Modified 18 декабря, 08:24

Updated 18 декабря, 08:24

Красноярский киноблогер составила топ-10 новогодних фильмов

10 фильмов, которые создают новогоднее настроение — топ красноярского киноблогера

18 декабря 2024, 08:19
Фото: 1MI.

Красноярский киноблогер составила топ-10 новогодних фильмов

Новогодние праздники — время, когда мы пересматриваем классику и смотрим что-то новое. Специально для «Проспекта Мира» киноблогер Мария Козлова составила топ-10 новогодних фильмов.

Автор телеграм-канала «КиноМуся» рассказала «ПМ», что включила в топ банальные (или нет) фильмы на Новый год.

«Интуиция» (12+)

Serendipity (2001)
Страна: США
Режиссер: Питер Челсом

Прекрасный милый фильм про канун Рождества — Джонатан встречает девушку Сару, они оба не свободны, но решают, что есть судьба и пишут номера своих телефонов на форзаце книги и на банкноте. Если она существует, то Сара и Джонатан непременно встретятся. На фоне отличный рождественский, и не только, Нью-Йорк.

«8 женщин» (18+)

8 femmes (2001)
Страна: Франция, Италия
Режиссер: Франсуа Озон

Вообще не типичная рекомендация, но всё происходит в канун Рождества: в доме происходит убийство. Кто-то заколол ножом хозяина дома. Кроме него в этом же особняке находились восемь женщин. Телефона нет, машины сломаны, нужно узнать, кто же убийца.

«Кошмар перед Рождеством» (12+)

The Nightmare Before Christmas (1993)
Страна: США
Режиссер: Генри Селик

Джек Скеллингтон — любимец жителей города Хеллоуин, он отлично пугает людей, но он очень от этого устал. Однажды он попадает в город Рождество и решает, что может заменить Санта-Клауса. Отличный мультик в сопродюсерстве с Тимом Бертоном.

«Гринч — похититель Рождества» (12+)

The How the Grinch Stole Christmas (2000)
Страна: США
Режиссер: Рон Ховард

Считай новогодняя классика: жители Ктограда собираются праздновать Рождество, только Гринча всё это раздражает. Синди Лу пытается разобраться, кто же так обидел Гринча в детстве, а заодно хочет подружить его с жителями.

Крепкий орешек (18+)

Die Hard (1988)
Страна: США
Режиссер: Джон Мактирнан

Никто не сможет меня переубедить, что фильм про Джона Макклейна не новогодний. Джон приезжает на рождественскую вечеринку к жене Холли, которая работает в небоскребе. Внезапно его захватывают террористы.

Эта замечательная жизнь (12+)

It's a Wonderful Life (1947)
Страна: США
Режиссер: Фрэнк Капра

Во-первых, это главный рождественский фильм Голливуда и классика на все времена. Фильм про Джорджа Бейли, который решает уйти из жизни (грустно, согласны), но тут появляется ангел-хранитель, который показывает семьянину альтернативный мир.

Реальная любовь (18+)

Love Actually (2003)
Страна: Франция, Великобритания, США
Режиссер: Ричард Кёртис

Если вы думаете, что я оставлю эту подборку без упоминания этого фильма, вы ошибаетесь. 100% классика — калейдоскоп смешных и трогательных историй о любви. Если вы не видели — вы зря проводили новогодние праздники!

Старый Новый год (18+)

New Year's Eve (2011)
Страна: США
Режиссер: Гэрри Маршалл

Фильм устроен по принципу предыдущего: много новелл объединенных ожиданием Нового года, с шикарным кастом, только менее популярен. Обязательно посмотрите, и обратите внимание на кусок с речью актрисы Хилари Суонк, которую она произносит перед тем, как поднимут новогодний шар на Таймс-сквер — есть такая сцена в фильме. Отличное пожелание всем.

Рождество кота Боба (12+)

A Christmas Gift from Bob (2020)
Страна: Великобритания, США
Режиссер: Чарльз Мартин Смит

До встречи с котом Бобом Джеймс не любил Рождество, но с его появлением в жизни произошло настоящее чудо. В какой-то момент Джеймс стал недомогать, когда-то именно кот Боб подарил своему хозяину новую жизнь, возможно, и в этот раз он сотворит настоящее рождественское чудо.

Страна ОЗ (18+)

2015
Страна: Россия
Режиссер: Василий Сигарев

Также как и с Маклейном — никто меня не убедит, что это не новогоднее кино! Буквально классика от Василия Сигарева, про то, что Новый год в России — стихия неуправляемая и беспощадная.

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