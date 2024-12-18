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Posted 18 декабря, 08:25

Published 18 декабря, 08:25

Modified 18 декабря, 08:25

Updated 18 декабря, 08:25

Аналитики «Домклик» представили 10 регионов — лидеров по выдаче ипотеки

Аналитики «Домклик» представили 10 регионов — лидеров по выдаче ипотеки

18 декабря 2024, 08:25
Фото: prmira.ru.
Рейтинг субъектов РФ по размерам выданных ипотечных кредитов в текущем году, как и ожидалось, возглавила Москва. Эксперты «Домклик» провели исследование, итоги которого показали статистику совершения сделок по ипотеке с начала этого года по линии Сбербанка.

Изученные за неполный год данные явно свидетельствуют о том, что ипотечный рынок по-прежнему является наиболее «живым» и развитым в столице, пишет newsnn.ru. Суммарно в 2024 году в Москве было выдано жилищных кредитов на 240,3 миллиарда рублей, что равняется 11,6% от общего объема выдач по российским регионам.

Далее в рейтинге расположились Подмосковье (191,2 миллиарда рублей, или 9,2% доли от суммарного объема выдач по стране) и Северная столица (119,8 миллиарда рублей, или 5,8% доли от суммарного объема выдач по России).

За ними в рейтинге следуют Краснодарский край (113 миллиардов рублей, или 5,4%) и Тюменская область (88,2 миллиарда рублей, или 4,2% доли от суммарного объема выдач по стране).

Замыкают десятку лидеров ипотечного кредитования среди регионов РФ Свердловская область, Башкирия, Татарстан, Ростовская область и Приморье, доля которых от общего объема оформления ипотечного кредитования по всей России — от 3,7% до 2% соответственно. В финансовом эквиваленте это от 75,8 миллиарда рублей до 42,2 миллиарда рублей.

Топ-10 регионов по объему выдачи ипотеки в 2024 году

Регион

Объем выдачи в 2024 году, млрд руб

Доля от объема выдач по РФ, %

Москва

240,3

11,6%

Московская область

191,2

9,2%

Санкт-Петербург

119,8

5,8%

Краснодарский край

113,0

5,4%

Тюменская область

88,2

4,2%

Свердловская область

75,8

3,7%

Республика Башкортостан

75,0

3,6%

Республика Татарстан

64,6

3,1%

Ростовская область

54,0

2,6%

Приморский край

42,2

2,0%

Прогнозы на этот год свидетельствуют о том, что Сбербанк выдаст по всей стране ипотечных кредитов на общую сумму 2,6 триллиона рублей.

#Общество
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