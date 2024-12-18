Аналитики «Домклик» представили 10 регионов — лидеров по выдаче ипотеки

Posted 18 декабря, 08:25
Published 18 декабря, 08:25
Modified 18 декабря, 08:25
Updated 18 декабря, 08:25
Изученные за неполный год данные явно свидетельствуют о том, что ипотечный рынок по-прежнему является наиболее «живым» и развитым в столице, пишет newsnn.ru. Суммарно в 2024 году в Москве было выдано жилищных кредитов на 240,3 миллиарда рублей, что равняется 11,6% от общего объема выдач по российским регионам.
Далее в рейтинге расположились Подмосковье (191,2 миллиарда рублей, или 9,2% доли от суммарного объема выдач по стране) и Северная столица (119,8 миллиарда рублей, или 5,8% доли от суммарного объема выдач по России).
За ними в рейтинге следуют Краснодарский край (113 миллиардов рублей, или 5,4%) и Тюменская область (88,2 миллиарда рублей, или 4,2% доли от суммарного объема выдач по стране).
Замыкают десятку лидеров ипотечного кредитования среди регионов РФ Свердловская область, Башкирия, Татарстан, Ростовская область и Приморье, доля которых от общего объема оформления ипотечного кредитования по всей России — от 3,7% до 2% соответственно. В финансовом эквиваленте это от 75,8 миллиарда рублей до 42,2 миллиарда рублей.
Топ-10 регионов по объему выдачи ипотеки в 2024 году
|
Регион
|
Объем выдачи в 2024 году, млрд руб
|
Доля от объема выдач по РФ, %
|
Москва
|
240,3
|
11,6%
|
Московская область
|
191,2
|
9,2%
|
Санкт-Петербург
|
119,8
|
5,8%
|
Краснодарский край
|
113,0
|
5,4%
|
Тюменская область
|
88,2
|
4,2%
|
Свердловская область
|
75,8
|
3,7%
|
Республика Башкортостан
|
75,0
|
3,6%
|
Республика Татарстан
|
64,6
|
3,1%
|
Ростовская область
|
54,0
|
2,6%
|
Приморский край
|
42,2
|
2,0%
Прогнозы на этот год свидетельствуют о том, что Сбербанк выдаст по всей стране ипотечных кредитов на общую сумму 2,6 триллиона рублей.