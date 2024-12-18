Аналитики «Домклик» представили 10 регионов — лидеров по выдаче ипотеки

Изученные за неполный год данные явно свидетельствуют о том, что ипотечный рынок по-прежнему является наиболее «живым» и развитым в столице, пишет newsnn.ru. Суммарно в 2024 году в Москве было выдано жилищных кредитов на 240,3 миллиарда рублей, что равняется 11,6% от общего объема выдач по российским регионам.